Nogoyá fue escenario del primer Torneo Provincial Oficial de la Categoría 2014

El Olimpo de Concordia y Sociedad Sportiva de Gualeguay se consagraron campeones de las dos competencias disputadas en el Torneo Provincial de la FEF.

El Olimpo de Concordia ganó la Copa Entre Ríos del Torneo Provincial de la categoría 2014.

Nogoyá fue sede durante el fin de semana del primer Torneo Provincial Oficial de Fútbol Categoría 2014, organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF). La competencia reunió a clubes de distintos puntos de la provincia y tuvo como protagonistas a jugadores de las divisiones formativas.

El certamen contó con dos competencias: la Copa Entre Ríos y la Copa Federación. En la Copa Entre Ríos, el título quedó en manos de El Olimpo de Concordia, que se consagró campeón provincial. El segundo puesto fue para Central Entrerriano de Gualeguaychú.

Belgrano hizo valer su chapa de campeón y le ganó a Banfield de visitante

En tanto, Sociedad Sportiva de Gualeguay obtuvo el campeonato de la Copa Federación, mientras que Salto Grande de Concordia terminó como subcampeón.

El Torneo Provincial fue una fiesta del fútbol infantil

La jornada reunió en Nogoyá a chicos de la Categoría 2014, acompañados por sus cuerpos técnicos y familias, en una propuesta que tuvo como eje la competencia y el desarrollo del fútbol infantil entrerriano.

La organización estuvo a cargo de la Liga Departamental de Fútbol de Nogoyá (LFN), con el acompañamiento de los clubes Deportivo Nogoyá y Sirio Libanés. También colaboró el Club 25 de Mayo, junto con dirigentes, familias y colaboradores.

Para la LFN, la realización del torneo significó además la posibilidad de recibir delegaciones provenientes de diferentes localidades de Entre Ríos y participar de la organización de una competencia provincial destinada al fútbol formativo.