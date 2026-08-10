Las tres confederaciones firmaron una carta conjunta contra el presidente en la que lo acusan de provocar una "pérdida de confianza" que no se resuelve con el retiro del proyecto FIFA Forward Enterprise ni con el pedido de disculpas y exigen una investigación independiente.

La carta que sacude a la FIFA: UEFA, AFC y Concacaf acusaron a Infantino de "engaño" y exigen rendición de cuentas.

La crisis en la FIFA no terminó con el retiro del proyecto FIFA Forward Enterprise. UEFA, AFC y Concacaf firmaron una carta conjunta contra Gianni Infantino en la que lo acusan directamente de "engaño" y de haber roto la confianza institucional con las asociaciones miembro. "La confianza se rompe por medio del engaño", escribieron los presidentes Aleksander Ceferin, Salman bin Ibrahim Al Khalifa y Víctor Montagliani en un documento que eleva el conflicto a un nivel sin precedentes en la historia reciente del organismo.

El texto aclara desde el principio que la disputa "no tiene que ver con el dinero" sino con "la integridad del juego y la integridad de quienes son elegidos para liderarlo." Para las tres confederaciones, el reconocimiento de la FIFA de haber cometido "errores" en el proceso de creación del FFE es insuficiente. "No alcanza con admitir fallas de procedimiento", sostienen, y exigen que el organismo reconozca que intentar vender una participación en el Mundial implicó "una profunda falla de criterio."

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Uno de los puntos más duros apunta a la manera en que se impulsó la propuesta. Las confederaciones afirman que avanzar "sin una consulta significativa" y con un calendario acelerado no fue un descuido sino una conducta "destinada a limitar el escrutinio."

Y cuestionan también la reunión de urgencia celebrada en Rabat: según remarcaron, no participaron miembros del Consejo ni representantes de las asociaciones nacionales, solo un funcionario electo y el resto perteneciente a la estructura ejecutiva. "Esto representa una continuación del mismo patrón de conducta que nos trajo hasta este momento", advirtieron.

La carta que sacude a la FIFA: UEFA, AFC y Concacaf acusaron a Infantino de "engaño"

La carta que sacude a la FIFA: UEFA, AFC y Concacaf acusaron a Infantino de "engaño" y exigen rendición de cuentas.

La frase más dura del documento fue contundente: "No es la conducta de un custodio del juego, sino de alguien que cree que el juego le debe responder a él."

Las tres confederaciones también cuestionaron la investigación anunciada por la FIFA. El organismo informó que hará una revisión y presentará un informe ante su Consejo, pero UEFA, AFC y Concacaf exigen que el análisis sea independiente: "La administración de FIFA no debería desempeñar ningún papel en la revisión." La razón es simple: una pesquisa interna no ofrece garantías de autonomía. "Hay silencio donde debería haber rendición de cuentas, distancia donde debería haber apertura", remarcaron.

Alejandro Domínguez y Gianni Infantino, juntos durante el Mundial de Clubes 2025.

La aparición de este bloque modifica el escenario político de cara a las elecciones de la FIFA en marzo de 2027, donde Infantino busca un cuarto mandato sin rival confirmado por el momento. Sin embargo, no todo el fútbol está en su contra: África lo respaldó por unanimidad, la Conmebol apoyó su candidatura pese a haber rechazado el FFE, y Argentina y México expresaron públicamente su apoyo.

El mensaje final de las tres confederaciones firmantes fue claro: "El liderazgo en el fútbol no es una posesión. Es un deber de servicio a la familia del fútbol que le confió esa responsabilidad."