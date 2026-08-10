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Liga Provincial: Sionista, Recreativo y Ciclista volvieron a ganar y siguen invictos

Los tres sumaron su segundo triunfo consecutivo y se mantienen en lo más alto de la Conferencia 3 de la Liga Provincial de Mayores Masculina de la FBER.

10 de agosto 2026 · 17:02hs
Sionista es uno de los líderes de la Conferencia 3 de la Liga Provincial.

Paraná Deportes

Sionista es uno de los líderes de la Conferencia 3 de la Liga Provincial.

La segunda fecha de la Liga Provincial de Mayores Masculina, organizada por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), volvió a dejar a tres equipos con puntaje perfecto. Sionista, Recreativo y Ciclista volvieron a ganar y mantienen su condición de invictos en la Conferencia 3. Además, Paracao logró recuperarse y consiguió su primer triunfo en el certamen.

En una jornada que tuvo cuatro partidos, los equipos de la capital entrerriana volvieron a ser protagonistas. Sionista derrotó como local a Independiente de La Paz por 71 a 62, mientras que Recreativo se impuso como visitante frente a Quique por 70 a 62. Ciclista, en tanto, protagonizó uno de los encuentros más equilibrados de la fecha y superó en su cancha a Urquiza de Santa Elena por 67 a 65 tras un tiempo suplementario.

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Sioni ratificó el buen comienzo que había tenido en la jornada inaugural, cuando había vencido como visitante a Estudiantes; el Bochas se trasladó hasta el estadio de Quique y se quedó con una importante victoria, luego de que había comenzado el certamen con un triunfo ante Talleres; mientras que el Verde tuvo que trabajar hasta el final para ganar por segunda vez, tras haber superado a Quique en el debut.

En el otro encuentro disputado en la capital entrerriana, Paracao logró recuperarse de la derrota sufrida en el debut ante Olimpia. El equipo del sur de la ciudad venció al CAE y consiguió su primera victoria en el certamen.

La segunda jornada tendrá su último capítulo este lunes, cuando desde las 21 Talleres reciba a Olimpia. El Rojo buscará recuperarse después de la caída ante Recreativo en la primera fecha, mientras que el Azulgrana intentará repetir lo realizado en su debut, cuando derrotó a Paracao.

Resultados de la segunda fecha de la Conferencia 3 de la Liga Provincial

Ciclista 67 – Urquiza de Santa Elena 65

Quique 62 – Recreativo 70

Sionista 71 – Independiente de La Paz 62

Paracao 72 – Estudiantes de Paraná 67

Lunes

-21: Talleres – Olimpia

Las posiciones: Sionista, Recreativo y Ciclista, 4 puntos (2 triunfos/0 derrotas); Urquiza, Independiente y Paracao, 3 (1/1); Olimpia, 2 (1/0); Quique y Estudiantes 2 (0/2); Talleres 1 (0/1).

Liga Provincial FBER Sionista Recreativo Ciclista
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