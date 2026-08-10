En una jornada marcada por el deporte y la integración comunitaria, se llevó a cabo hoy, 10 de agosto, la Maratón Escolar organizada por la escuela secundaria N° 28 Nuestra Señora de Guadalupe. La actividad, que comenzó puntualmente a las 9, tuvo como punto de encuentro la calle República de Siria 2700 de Paraná.
Paraná: gran convocatoria en la Maratón Escolar de la E.S. N° 28 Nuestra Señora de Guadalupe
Bajo el lema de la integración y el deporte, la comunidad de la escuela Nuestra Señora de Guadalupe realizó una jornada de atletismo con inscripción gratuita
10 de agosto 2026 · 15:00hs
La convocatoria estuvo dirigida específicamente a estudiantes y sus familias, logrando una participación activa de la comunidad educativa en un ambiente festivo y saludable. Con el fin de garantizar la accesibilidad para todos los interesados, la inscripción fue totalmente gratuita.
Los alrededores de la escuela
Los participantes recorrieron las calles aledañas, bajo la supervisión de los organizadores de la institución. Mabel Tonutti, profesora de Educación Física de la institución educativa, habló con UNO sobre la importancia de la actividad para los alumnos, la comunidad educativa en general y también para las familias.
Vínculos
Esta iniciativa de la E.S. N°28 reafirma su compromiso con la promoción de la actividad física y el fortalecimiento de los vínculos entre la escuela y las familias paranaenses.