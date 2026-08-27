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La Justicia absolvió a Marcelo Corazza por corrupción de menores

La Justicia consideró que los delitos que se le atribuían ya estaban vencidos en términos legales. En tanto, la Justicia dictó duras condenas contra otras personas.

27 de agosto 2026 · 07:30hs
La Justicia absolvió a Marcelo Corazza por corrupción de menores

Marcelo Corazza fue absuelto en la causa por corrupción de menores porque los delitos que se le atribuían ya habían prescrito. El primer ganador de Gran Hermano recupera la libertad plena tras el fallo del Tribunal Oral Federal N° 3, que levantó todas las restricciones en su contra. En paralelo, la Justicia dictó duras condenas contra otros integrantes de la red, con penas de hasta 22 años de prisión.

El exparticipante del reality quedó libre de culpa y cargo porque el juez entendió que los delitos que se le atribuían ya estaban vencidos en términos legales, ya que habían pasado muchos años desde los hechos que la Justicia no podía seguir adelante con el proceso.

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Las acusaciones que pesaban sobre Corazza caducaron y por eso se levantaron las restricciones que tenía, como la tobillera electrónica, el embargo y la prohibición de salir del país.

LEER MÁS: Marcelo Corazza rechazó la imputación por explotación sexual

Las condenas

Mientras tanto, otros acusados sí recibieron condenas fuertes por trata y abuso. La Justicia condenó a Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo a 22 años de prisión como autor de los delitos de trata de personas, abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores de 18 años, mientras que Raúl Ignacio Mermet recibió una pena de 10 años de cárcel como partícipe necesario de trata de personas. En el mismo veredicto también quedaron sobreseídos Leandro Agustín Aguiar y Andrés Fernando Charpenet, quienes estaban acusados de trata de personas y asociación ilícita.

En cuanto a la absolución de Corazza, el fiscal ya la había solicitado alegando el mismo motivo que finalmente tomó el juez: la prescripción de los delitos. Por eso, desde el mes pasado se barajaba la posibilidad de un fallo favorable para el productor.

Marcelo Corazza corrupción de menores Justicia
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