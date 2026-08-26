Bautista Itria, del Club Náutico Paraná, ya está en Polonia para competir en el Campeonato Mundial de Canotaje

El palista de Paraná será parte de una de las máximas citas internacionales del piragüismo de velocidad. La competencia se desarrolla en Pozna, Polonia.

El deporte paranaense volverá a tener representación en una de las competencias más importantes del calendario internacional. El palista Bautista Itria , representante del Club Náutico Paraná , ya se encuentra en Pozna, Polonia , donde será protagonista del LI Campeonato Mundial de Piragüismo en Aguas Tranquilas , una cita que reúne a los mejores exponentes de la disciplina.

El certamen mundial se desarrolla desde este miércoles 26 y se extenderá hasta el próximo 30 de agosto en la ciudad polaca de Pozna, bajo la organización de la Federación Internacional de Piragüismo y las autoridades locales de la disciplina.

Las competencias tienen como escenario el tradicional canal de piragüismo del lago Malta, uno de los escenarios de referencia para la actividad internacional. Allí, Bautista Itria tendrá la enorme responsabilidad y, al mismo tiempo, el privilegio de competir frente a representantes de distintos países y llevar los colores de Paraná y de su club a una competencia de nivel mundial.

El momento más esperado para el deportista paranaense llegará este domingo, cuando salga al agua para disputar la prueba de K1 sobre 5.000 metros.

Un representante de Paraná en la elite mundial

La presencia de Itria en Polonia representa un nuevo paso en su trayectoria deportiva y también constituye una importante noticia para el canotaje de la capital entrerriana. El palista llegó hasta Europa para ser parte de un evento que concentra a los principales especialistas de la disciplina y que ofrece un escenario de máxima exigencia.

Competir en un Campeonato Mundial significa medirse con deportistas de alto nivel, provenientes de las principales potencias del piragüismo internacional. Para el representante del Club Náutico Paraná, será una oportunidad única de sumar experiencia, competir en un escenario de jerarquía y mostrar su crecimiento dentro de la actividad.

La prueba de K1 5.000 metros será el gran desafío para el paranaense. Se trata de una competencia de resistencia y estrategia, en la que cada participante deberá administrar sus energías y encontrar el mejor ritmo para mantenerse entre los protagonistas a lo largo del recorrido.

Itria llegará a la competencia con la expectativa de realizar una buena presentación y dejar bien representados los colores de la institución paranaense, que sigue de cerca cada uno de sus pasos en tierras europeas.

El apoyo del Club Náutico Paraná

Desde el Club Náutico Paraná acompañaron al deportista en esta importante experiencia internacional y expresaron su orgullo por contar con un representante en una competencia de semejante magnitud.

“Desde Paraná, todo el Club te acompaña y te desea el mayor de los éxitos, Bauti”, fue el mensaje de respaldo para el palista, que ya se encuentra instalado en Polonia a la espera de su presentación.

El acompañamiento de la institución refleja también la importancia que tiene para el club la presencia de uno de sus deportistas en un Campeonato del Mundo. Para la entidad, que cuenta con una reconocida tradición vinculada a los deportes náuticos, tener un representante en la máxima competencia internacional es motivo de orgullo.

La ciudad de Pozna es durante estos días el punto de encuentro para la elite del piragüismo mundial. En el canal del lago Malta se desarrollan las diferentes pruebas del Campeonato Mundial, con una nutrida presencia de palistas de distintas nacionalidades.

El evento reúne a competidores de primer nivel y permite observar a los mejores exponentes de una disciplina que exige una enorme preparación física, técnica y mental.

En ese contexto, el desafío para Bautista Itria será importante. El representante del Club Náutico Paraná tendrá la posibilidad de competir en un escenario internacional de máxima jerarquía, en una experiencia que seguramente será muy valiosa para su futuro deportivo.

La cuenta regresiva para salir al agua

Con su llegada a Polonia ya concretada, Bautista Itria transita las últimas jornadas de preparación antes de su presentación. El próximo domingo será el momento de ingresar al agua y competir en los 5.000 metros de K1, una prueba que concentrará todas las expectativas del deporte paranaense.

Desde Paraná, familiares, amigos, compañeros y la gran familia del Club Náutico Paraná seguirán de cerca su participación.