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Tragedia en Vaca Muerta: murieron dos operarios debido a una descompresión

Dos operarios murieron este martes en en complejo de Vaca Muerta debido a una descompresión. La tragedia se produjo en Rincón del Mangrullo.

25 de agosto 2026 · 21:56hs
Tragedia en Vaca Muerta: murieron dos operarios debido a una descompresión. 

Tragedia en Vaca Muerta: murieron dos operarios debido a una descompresión. 

Dos trabajadores murieron tras una descompresión que se registró este martes en el bloque Rincón del Mangrullo, que es operado por la empresa YPF en el complejo de Vaca Muerta. La tragedia fue confirmada por las autoridades del yacimiento.

Según las primeras estimaciones, el hecho se habría originado por una falla en una línea de gas de alta presión, dentro de una planta separadora, cerca de Añelo.

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La tragedia en Vaca Muerta

Poco después del hecho se hizo presente el personal de la firma, efectivos policiales y paramédicos, quienes constataron la muerte de un operario y derivaron a otro, con graves heridas, a un hospital cercano por vía aérea. Sin embargo, horas después se confirmó el deceso de la otra víctima.

En tanto, desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa aclararon las víctimas de la explosión “no son trabajadores de convenio”. Sin embargo, la entidad “puso su equipo y cadena sanitaria para atender la situación”, además de “lamentar el accidente y acompañar a las familias”.

Comunicado de YPF

“Ante la situación, la compañía desplegó de inmediato sus equipos de emergencia y activó los protocolos correspondientes. Lamentablemente, un empleado de la compañía falleció y otro fue trasladado por vía aérea para recibir atención médica de urgencia”, señalaron los representantes de la empresa estatal.

Además, remarcaron que “el incidente ya se encuentra controlado. La compañía actualizará la situación a medida que se disponga de información adicional”.

Tragedia Vaca Muerta operarios
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