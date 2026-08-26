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Abel Antivero: "Todos conocemos un docente que vende algo para subsistir"

El secretario General de Agmer, Abel Antivero, dialogó con Radio La Red Paraná sobre el conflicto docente y los próximos paros.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

26 de agosto 2026 · 15:00hs
docente que vende algo para subsistir

Foto: Agmer

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Abel Antivero: Todos conocemos un docente que vende algo para subsistir

Abel Antivero: "Todos conocemos un docente que vende algo para subsistir"

AGMER confirmó un paro docente de 48 horas para este jueves y viernes, en el marco del plan de lucha definido por la organización sindical. Además, convocó a una marcha de antorchas para el viernes a las 19 en Paraná. Así lo confirmó Abel Antivero, secretario general del gremio.

Antivero explicó que la medida fue resuelta luego del último congreso de AGMER, realizado el 6 de agosto en La Paz, que facultó a la Comisión Directiva Central a profundizar el plan de lucha. En ese marco, señaló que se decidió avanzar con el paro de 48 horas y unificar el reclamo con el sector universitario.

Se trata de Marianella Carbajal, de 47 años, docente de Chajarí que había sufrido  graves quemaduras el martes en el departamento en su departamento.

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Hemos definido que sea jueves y viernes, también en el marco del paro universitario, para unificar el reclamo, sostuvo el dirigente. En ese sentido, manifestó su preocupación por la situación que atraviesan los docentes universitarios y por el impacto que tiene el deterioro de las condiciones laborales en el sistema educativo.

Respecto de los reclamos al gobierno provincial, Antivero planteó como primer punto la necesidad de una convocatoria formal. “Primero que el gobierno nos convoque, segundo que dé una propuesta que responda a esa deuda que tiene con nosotros”, afirmó.

Según indicó, desde diciembre hasta julio existe una diferencia salarial del 16,2% y el gremio reclama además un plan de recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

El secretario general de AGMER describió como “totalmente desesperante” la situación que atraviesa buena parte de la docencia. Como ejemplo, contó que cuando visita las escuelas y consulta en las salas de maestros quiénes logran llegar a fin de mes, “nadie levanta la mano”.

El pluriempleo docente

Antivero también hizo referencia al crecimiento del pluriempleo entre los trabajadores de la educación. Señaló que se ha naturalizado que docentes tengan que desarrollar actividades por fuera de la escuela para complementar sus ingresos.

“Hagan el ejercicio a cualquier docente que esté escuchando de mirar la agenda de contactos en las redes sociales y van a encontrar un docente que está vendiendo algo”, expresó. Mencionó entre esas actividades la venta de comida, indumentaria y otros emprendimientos. Para el dirigente, esta situación implica más horas de trabajo, sobrecarga y menos tiempo disponible para la tarea docente.

Antivero también se refirió a los paros realizados durante el año y señaló que ya fueron 12 las jornadas de huelga a nivel nacional. Es un número que no nos hace sentir orgullosos, reconoció.

En ese sentido, sostuvo que desde el gremio entienden que los docentes deben estar en las escuelas y reivindican la presencialidad, pero responsabilizó al gobierno por no haber dado una respuesta que, según consideró, esté “a la altura de las circunstancias”.

Marcha de antorchas en Paraná

Como parte de la jornada de protesta, AGMER realizará una marcha de antorchas este viernes en Paraná. La concentración será a las 17.30 en la Plaza 1° de Mayo. Desde allí, los manifestantes marcharán por avenida y calle Corrientes hasta La Prida y luego continuarán hasta Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno.

Antivero explicó que la elección de la modalidad de antorchas responde a que la movilización se realizará durante el atardecer y busca darle visibilidad al reclamo docente. “La idea es visibilizar el reclamo docente, buscar y construir el consenso social”, señaló.

Además del reclamo salarial, el dirigente ratificó los planteos vinculados a los comedores escolares y sostuvo que en esa discusión también está en juego “la alimentación de nuestros chicos”. De esta manera, AGMER volverá a las calles este viernes para reclamar por la recomposición salarial y por distintas demandas vinculadas al sistema educativo.

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