Frigerio, Llaryora y Pullaro se reunirán con el jefe de Gabinete para plantear pedidos y avanzar en acuerdos sobre energía y rutas nacionales.

Frigerio, Llaryora y Pullaro se reúnen con Santilli para negociar energía, rutas y la agenda política.

Los gobernadores de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, Rogelio Frigerio, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, respectivamente, se reunirán el próximo jueves al mediodía con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, en su despacho de la Casa Rosada.

Los tres mandatarios integran la Región Centro , un bloque que representa cerca del 20% de la población argentina, concentra aproximadamente un tercio del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y reúne el 60% de la superficie agrícola del país.

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El encuentro se producirá luego de las dificultades que atravesó el Gobierno nacional en el Congreso y tendrá como uno de sus objetivos mejorar el tratamiento de los proyectos de ley que el oficialismo considera prioritarios.

Los gobernadores, en tanto, llevarán una carpeta con reclamos que consideran de resolución urgente.

Energía y tarifas, entre los principales reclamos

Uno de los temas centrales será la energía. Las decisiones adoptadas por Cammesa, la compañía mayorista del mercado eléctrico bajo control estatal, tuvieron impacto en las tarifas que pagan los grandes usuarios industriales y también podrían trasladarse al consumo residencial.

En paralelo, el oficialismo impulsa en el Congreso una modificación de la denominada ley de zonas frías, que establece subsidios para el consumo de gas en distintas regiones del centro y sur del país.

Para obtener respaldo de las provincias del Norte Grande, Santilli había planteado semanas atrás la posibilidad de crear una ley de zonas cálidas, destinada a subsidiar el consumo eléctrico durante los meses de verano.

Córdoba y Santa Fe cuentan con departamentos incluidos en el régimen de zonas frías, mientras que Entre Ríos permanece excluida. La eventual incorporación de la provincia al esquema de zonas cálidas también será parte de las conversaciones. Llaryora pretende que Córdoba reciba un tratamiento similar al de las provincias del Norte Grande.

El traspaso de rutas nacionales

Otro de los puntos que estará sobre la mesa será la posible transferencia de rutas nacionales a las provincias.

La alternativa comenzó a ser analizada frente al deterioro de distintos corredores y a la falta de inversión en infraestructura vial. Los gobernadores plantearán que cualquier traspaso esté acompañado por los recursos necesarios para financiar las obras de reparación y mantenimiento.

Fuentes oficiales señalaron que la cuestión económica y de infraestructura tendrá un lugar central durante la reunión, aunque el temario político también será inevitable.

Las PASO y el escenario en el Congreso

Uno de los asuntos políticos será la eventual eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones del próximo año.

Frigerio y Llaryora se han manifestado a favor de la iniciativa. Sin embargo, el escenario en el Congreso se modificó luego del reacomodamiento de los apoyos provenientes de las provincias del norte, lo que dificulta las previsiones del oficialismo.

Las posiciones de los tres gobernadores tampoco son idénticas. Frigerio mantiene una relación cercana con la administración de Javier Milei y alcanzó un acuerdo electoral en 2025 que le permitió imponerse con amplitud sobre el peronismo entrerriano.

Además, existe un vínculo personal entre Frigerio y Santilli. Ambos compartieron el último domingo una competencia de TC Pista en Paraná, categoría en la que participa Nicanor, hijo del jefe de Gabinete.

Llaryora y Pullaro, en cambio, mantuvieron mayores diferencias con la Casa Rosada y compitieron electoralmente contra el oficialismo nacional el año pasado. En ambos distritos, los resultados favorecieron a La Libertad Avanza.

La Región Centro y el reclamo por las retenciones

Hace un mes, los tres mandatarios se reunieron en San Francisco, donde inauguraron la sede permanente de la Región Centro.

En aquella oportunidad, uno de los principales ejes de los discursos fue el reclamo por la eliminación de los derechos de exportación al sector agropecuario.

“Las malditas retenciones nos cercenan año a año de posibilidades de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, sostuvo Llaryora.

Frigerio, por su parte, planteó la necesidad de establecer un cronograma de reducción progresiva: “Entendemos que no es un proceso fácil y no puede resolverse de un día para el otro. Pero con muchísima convicción exigimos un cronograma concreto de reducciones sistemáticas”.