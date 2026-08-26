En Cerrito presentarán un plan frente el cambio climático

El Municipio de Cerrito culminó su primer Plan Local de Acción Climática y proyecta su agenda ambiental hacia 2030 con acciones concretas.

En Cerrito se hizo una evaluación de los principales riesgos climáticos que enfrenta el territorio.

La Municipalidad de Cerrito, miembro de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), culminó su primer Plan Local de Acción Climática (PLAC) y proyecta su agenda ambiental hacia 2030. El mismo será presentado este jueves a las 18.30 en el Salón Cultural, con presencia de las autoridades locales, referentes de instituciones de la sociedad civil y comunidad en general.

El instrumento consolida el trabajo ambiental que la localidad viene desarrollando y establece objetivos y acciones concretas para avanzar en la reducción de emisiones, fortalecer la adaptación al cambio climático y construir un territorio más resiliente y sostenible.

El proceso fue desarrollado a partir del trabajo conjunto entre los equipos municipales y los equipos asesores de la RAMCC, con el acompañamiento técnico de Fundación Eco Urbano, organización que trabaja junto al Municipio de Cerrito desde hace 14 años en materia ambiental.

Foto UNO Archivo/Ilustrativa

El intendente de Cerrito, Ulises Amílcar Tomassi, destacó el sentido de continuidad del proceso: “En Cerrito este compromiso no es nuevo. Desde hace años venimos impulsando acciones concretas que reflejan una visión de desarrollo basada en la sustentabilidad.” Y agregó: “El presente Plan Local de Acción Climática consolida ese trabajo y establece una hoja de ruta con objetivos, programas y acciones orientadas tanto a la mitigación como a la adaptación frente al cambio climático.”

La elaboración del PLAC partió de un diagnóstico técnico que incluyó un Inventario de Gases de Efecto Invernadero, con año base 2023, y una evaluación de los principales riesgos climáticos que enfrenta el territorio. Este análisis permitió identificar las fuentes de emisiones y las amenazas que deberán ser consideradas en la planificación local, entre ellas el calor extremo y las olas de calor, la sequía, los vientos fuertes, las tormentas intensas y las enfermedades infecciosas.

A partir de este diagnóstico, el plan establece objetivos de mitigación y adaptación hacia 2030 y propone 30 acciones: 11 orientadas a la mitigación, 12 a la adaptación y siete de carácter sinérgico, que articulan ambos enfoques. Estas acciones se organizan bajo distintos ejes estratégicos, entre ellos energía, transporte, residuos, agua y saneamiento, biodiversidad, emergencias climáticas y ciudadanía, y actividades productivas.

Entorno más saludable

Entre las medidas priorizadas se encuentran la iluminación LED, la generación de energía a partir de la biodigestión de residuos orgánicos, la promoción de sistemas de generación fotovoltaica, el fortalecimiento de la movilidad peatonal y ciclista, la gestión y valorización de residuos, la reforestación y el control del arbolado urbano, así como acciones de prevención y respuesta frente a eventos climáticos.

Trayectoria ambiental

El PLAC reconoce que la acción climática en Cerrito no parte de cero. La localidad cuenta con una trayectoria de políticas y programas ambientales que forman parte de una visión de desarrollo sustentable, entre ellos el programa “Cerrito Más Verde”, las iniciativas vinculadas al biogás y las energías renovables, la gestión integral de residuos, la forestación urbana, la eficiencia energética y la educación ambiental.

En Cerrito se hizo una evaluación de los principales riesgos climáticos que enfrenta el territorio.

En este sentido, el nuevo plan busca integrar y proyectar esas experiencias dentro de una estrategia común, incorporando la acción climática de manera transversal a la gestión municipal. El propio documento señala que las medidas priorizadas constituyen una hoja de ruta para los próximos años y que su implementación requerirá fortalecer la coordinación entre las áreas municipales, la participación comunitaria, las alianzas institucionales y la gestión de recursos.

Perspectiva a largo plazo

El PLAC plantea así una perspectiva de largo plazo en la que la planificación, la gestión pública y la participación de los distintos actores de la comunidad resultan fundamentales para afrontar los desafíos climáticos.

Como señala Tomassi, “el gobierno local, las instituciones, el sector productivo, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía desempeñamos un rol fundamental para construir un Cerrito más preparado para afrontar los desafíos que plantea el cambio climático”.

Con la culminación de este primer Plan Local de Acción Climática, Cerrito cuenta ahora con una herramienta que permite ordenar prioridades, proyectar acciones y orientar los esfuerzos de la comunidad hacia un desarrollo más resiliente, inclusivo y sostenible.