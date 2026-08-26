River no pudo hacerse fuerte en el Monumental ante el conjunto colombiano e igualó 1-1 (0 a 0 en la ida). La continuidad de Coudet en duda.

River Plate perdió por penales ante Independiente Santa Fe en el Monumental y quedó eliminado de la Copa Sudamericana. El Millonario no pudo hacerse fuerte ante el conjunto colombiano tras igualar 1-1, cayó 8-7 con tiros desde el punto penal y se despidió tempranamente del certamen internacional.

Sebastián Driussi abrió el marcador pero Franco Fagundez marcó el empate que se mantuvo en los 90 minuntos. La serie se definió en los penales donde el elenco colombiano se impuso por 7-6. Santiago Beltrán atajó tres remates pero falló el suyo. La continuidad de Coudet en duda.

Eduardo Coudet, otra vez cuestionado por su falta de reacción ante Vélez

La dura eliminación de River Plate

La eliminación profundiza la crisis del Millonario en un semestre que ya acumulaba señales de alarma. River llegó al partido con apenas una victoria en sus últimos ocho compromisos y venía de desperdiciar una ventaja de dos goles ante Vélez, que terminó empatando 2-2. El propio Coudet había advertido en la previa que el equipo no tenía margen de error, y el Monumental lo recibió con silbidos cuando su nombre apareció en las pantallas del estadio durante el anuncio de la formación.

El primer tiempo fue de dominio local sin eficacia. Driussi, en su regreso a la titularidad tras superar una lesión, tuvo las dos chances más claras del período inicial: primero remató por encima del travesaño tras un despeje defectuoso de la visita, y minutos después su disparo cruzado se fue apenas desviado del palo. Thiago Almada exigió al arquero colombiano con un tiro libre, Ángel Correa sacudió el exterior de la red y Marcos Acuña probó dos veces desde media distancia. Independiente Santa Fe, replegado con un bloque defensivo, apenas inquietó con un remate de Hugo Rodallega que se fue alto y una cabezada de Alexis Zapata que cayó en manos de Santiago Beltrán.

El gol llegó al inicio del complemento. A los 51 minutos, Gonzalo Montiel desbordó por la derecha y cedió al segundo palo; Driussi se estiró para empujar la pelota al fondo de la red. El tanto del delantero argentino, que festejó con un grito cargado de alivio, parecía encaminar la clasificación.

Coudet movió el banco de inmediato: Fausto Vera por Tomás Galván y Rafael Santos Borré por Driussi, luego Facundo González por Montiel y Juan Cruz Meza por Tobías Andrada. Los cambios no lograron sostener la ventaja. Santa Fe adelantó sus líneas, presionó y encontró el empate a los 80 minutos: tras un córner, un remate dentro del área impactó en la mano de Martínez Quarta y el árbitro uruguayo Esteban Ostojich señaló el punto de penal. Fagúndez remató potente y abajo; Beltrán la rozó pero no pudo desviarla.

Con el 1-1 y el tiempo agotado, la clasificación se fue a los penales. La tanda fue extensa y dramática. Almada, Correa, Nicolás Otamendi, Joaquín Freitas, Vera, Acuña y Meza convirtieron para River. Pero Borré estrelló su remate en el palo, Martínez Quarta mandó el suyo por encima del travesaño, y Beltrán, que había atajado tres remates colombianos a lo largo de la serie —a Olivera, Jhojan Torres y Angulo—, resbaló al momento de ejecutar el suyo y la mandó arriba. Asprilla no perdonó: el arquero de Santa Fe anotó el penal decisivo para el 8-7 final.

La eliminación deja a Boca Juniors como el único representante argentino en la competencia. El conjunto xeneize enfrentará a San Pablo en los cuartos de final, mientras que Vasco da Gama —que había eliminado a Olimpia de Paraguay por 4-1— esperaba al ganador de esta llave y ahora chocará con Independiente Santa Fe.

El futuro de Coudet en el club quedó abierto a la incertidumbre. El técnico había asumido en marzo para reemplazar a Marcelo Gallardo y el equipo sumó apenas una victoria en sus primeros seis partidos del Torneo Clausura, donde marcha en la parte baja de la Zona B con cuatro puntos. Horas antes del partido, Germán Pezzella había acordado la rescisión de su contrato —que vencía en diciembre de 2027— y se despidió con un mensaje en sus redes sociales: “Hasta el final de nuestras vidas, los amo. Gracias”. El defensor, formado en las inferiores del club, se llevó una compensación cercana a los dos millones de dólares.

DEFINICIÓN POR PENALES

River Plate (7): Thiago Almada (gol), Ángel Correa (gol), Nicolás Otamendi (gol), Joaquín Freitas (gol), Rafael Santos Borré (palo); Lucas Martínez Quarta (erró); Fausto Vera (gol); Facundo González (atajó Asprilla); Marcos Acuña (gol); Juan Cruz Meza (gol); Santiago Beltrán (erró).

Independiente Santa Fe (8): Maximiliano Lovera (gol), Dani Torres (gol), Emmanuel Olivera (atajó Beltrán), Luis Palacios (gol), Franco Fagúndez (gol); Jhojan Torres (atajó Beltrán); Iván Scarpeta (gol); Jeison Angulo (atajó Beltrán); Helibelton Palacios (gol); Christian Mafla (gol); Weimar Asprilla (gol).

Minuto a minuto

FINAL DEL PARTIDO: HAY PENALES

Tras igualar 0-0 en la ida y 1-1 en el Monumental, el pase a los cuartos se define por con disparos desde el punto penal.

90 minutos: se juegan seis minutos más

Con este empate 1-1 y luego del 0-0 en la ida disputada en Colombia, por el momento hay penales.

84 minutos: Otamendi casi convierte de cabeza

El marcador central campeón del mundo saltó más que todos y conectó, pero la pelota se fue apenas desviada

80 minutos: ¡GOL DE INDEPENDIENTE SANTA FE!

Franco Fagúndez se hizo cargo del penal y venció las manos de Beltrán, para nivelar el partido y la serie.

78 minutos: penal para Independiente Santa Fe

Por una mano de Martínez Quarta, el árbitro uruguayo Esteban Ostojich no dudó y sancionó pena máxima.

76 minutos: Beltrán tuvo una tapada monumental

Tras un mal despeje de la defensa de River Plate, Christian Mafla le pegó bombeado y el arquero millonario reaccionó de gran manera.

74 minutos: Independiente Santa Fe no convirtió de milagro

El uruguayo Franco Fagúndez recibió cerca de la medialuna y remató muy fuerte, apenas desviado.

71 minutos: Gonzalo Montiel es amonestado

El lateral de River Plate le cometió una fuerte infracción a Maximiliano Lovera y se ganó la cartulina amarilla.

64 minutos: Marcos Acuña casi convierte un golazo

Tras un excelente pase de Thiago Almada, el Huevo le pegó de volea y provocó una gran reacción del arquero de Independiente Santa Fe.

61 minutos: doble cambio en River Plate

Fausto Vera y Rafael Santos Borré afuera Tomás Galván y Sebastián Driussi.

57 minutos: tres cambios en Independiente Santa Fe

Ingresan Franco Fagúndez, Luis Palacios y Maximiliano Lovera ingresan en reemplazos de Alexis Zapata, Nahuel Bustos y Jáder Obrian.

53 minutos: Thiago Almada por poco no anota el segundo

El delantero de River Plate enganchó en la puerta del área y sacó un derechazo al ángulo izquierdo de Weimar Asprilla, apenas desviado.

51 minutos: ¡GOL DE RIVER PLATE!

Tras una asistencia de Gonzalo Montiel, Sebastián Driussi llegó por el segundo palo para empujar y poner en ventaja al Millonario. La acción comenzó desde la izquierda con la velocidad de Thiago Almada y terminó en el otro sector del campo de juego. El conjunto local logra la merecida ventaja en el estadio Monumental.

48 minutos: buena sociedad entre Correa y Thiago Almada

Otra vez, los delanteros de River Plate se juntaron y la acción terminó con un remate de Angelito a las manos de Weimar Asprilla.

¡Comenzó el segundo tiempo!

47 MINUTOS: ¡SCARPETA EVITÓ EL GOL DE RIVER PLATE!

El defensor apareció en el área chica para desviar el intento a quemarropa de Ángel Correa.

¡Adicionaron cuatro minutos!

36 minutos: nueva advertencia de Almada

Thiago sacudió un tiro cruzado desde afuera del área que terminó en las manos de Asprilla.

35 minutos: cambio obligado en Independiente Santa Fe

Kilian Toscano sintió una molestia física y fue reemplazado por Jhojan Torres.

31 minutos: primera atajada de Santiago Beltrán

El arquero de River Plate se mostró seguro para embolsar un cabezazo de Alexis Zapata sin dar rebote.

24 minutos: Rodallega volvió a avisar en la visita

El experimentado delantero de 41 años resolvió un avance con un disparo desde la puerta del área, aunque la pelota se fue a varios metros del arco de Santiago Beltrán.

21 minutos: cabezazo de Thiago Almada

El mediocampista ofensivo pisó el área con mucha convicción y realizó un testazo que salió por encima de los tres palos de Weibmar Asprilla.

18 minutos: volea sin éxito de Marcos Acuña

El Huevo sacudió un zurdazo desde la medialuna que pasó cerca del arco rival.

16 minutos: tercera ocasión fallada por Driussi

El ex hombre del Austin de la MLS apareció por sorpresa sobre el segundo palo, pero no le pudo dar dirección de arco a su cabezazo y terminó rechazando la pelota a un costado.

12 minutos: se despertó Independiente Santa Fe

Hugo Rodallega aprovechó una pelota suelta en las inmediaciones del área para ensayar un disparo desviado.

11 minutos: otra combinación de Montiel y Correa

El extremo picó al vacío para recibir un pase de Cachete antes de sacudir un potente derechazo que pegó en la parte externa de la red.

7 minutos: Thiago Almada se animó desde lejos

El ex Atlético de Madrid llevó peligro a través de un tiro libre frontal, que obligó al despeje del arquero de Independiente Santa Fe.

4 minutos: nueva oportunidad de Driussi

Una combinación entre Ángel Correa y Gonzalo Montiel derivó en un centro atrás de Cachete en el área a la dirección del punta, que finalizó el avance con un tiro desviado.

50 segundos: Driussi tuvo la primera jugada del partido

El delantero, quien volvió a la titularidad tras una lesión, ensayó un remate en el área que se marchó por encima del travesaño.

Arrancó el partido

La formación de River vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Tomás Galván, Ángel Correa, Thiago Almada; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

La formación de Independiente Santa Fe vs. River, por la Copa Sudamericana

Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.