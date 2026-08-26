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Torneo de pelota a mano reúne a jugadores de la región en el Estudiantes por el aniversario de Paraná

El torneo en la rama masculina comenzó este miércoles en la sede central de la entidad Albinegra y se extenderá hasta el sábado por la tarde en el CAE.

26 de agosto 2026 · 19:26hs
El torneo en Paraná es organizado por el club.

Prensa Estudiantes.

El torneo en Paraná es organizado por el club.

La pelota a mano vuelve a ser protagonista en la ciudad de Paraná. En la sede central del Club Atlético Estudiantes se está desarrollando un torneo masculino Nacional Bicentenario de Paraná, que reúne a jugadores de diferentes puntos de la región, quienes se acercaron a la capital entrerriana para compartir tres jornadas de competencia, camaradería y pasión por esta tradicional disciplina.

El torneo ya tiene vida

La actividad comenzó este miércoles en las instalaciones de la entidad Albinegra, donde se disputaron los primeros partidos del torneo de pelota a mano. La competencia tendrá continuidad durante las próximas horas y finalizará el sábado por la tarde, cuando se lleven a cabo las definiciones y se conozcan a los protagonistas que cerrarán de la mejor manera esta propuesta especial.

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El certamen fue organizado en el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad de Paraná y logró convocar a una importante cantidad de deportistas de la región. De esta manera, la competencia no solo tiene como objetivo determinar a los ganadores, sino también generar un espacio de encuentro entre jugadores y mantener vigente la práctica de la pelota a mano.

Desde la primera jornada, la cancha del Club Atlético Estudiantes fue escenario de una intensa actividad, con los participantes disputando los primeros encuentros de un torneo que continuará con nuevos compromisos hasta llegar a las instancias decisivas.

Participantes en el CAE

Entre los jugadores que forman parte de la competencia se encuentran Yamil Altamirano, Juan Mistura, Diego Veloz, Lisandro Molina, Emiliano Bravo, Mauro Lalloni, Pablo Sain, Diego Rodríguez, Cristian Oleinizak, Rubén Bautista, Pablo Urrutia, Adrián Godoy, Martín Veloz, Eduardo Brunengo y Ulises Soave. También participan Joaquín Ignacio Mernes, Bruno Maiolo, Gustavo Zanutini, Fernando Martínez, Marcelo País, Diego De las Casas, Joel Altamirano, Marcos Comas y Santiago Arraigada.

La presencia de jugadores provenientes de distintos lugares de la región le da un marco especial a esta competencia, que durante tres días convierte al Club Atlético Estudiantes en un punto de referencia para los aficionados y practicantes de la pelota a mano.

La expectativa estará puesta ahora en la continuidad de los encuentros. Durante las próximas jornadas se irán definiendo los jugadores que llegarán a las instancias finales, previstas para el viernes, día en el que el torneo tendrá su cierre y se conocerán los resultados definitivos.

La realización de este certamen también representa una oportunidad para darle visibilidad a la pelota a mano, un deporte con presencia y tradición en distintos puntos de la región. El encuentro en la entidad Albinegra permite que jugadores de diferentes edades y trayectorias compartan la cancha en un evento que combina el aspecto competitivo con el espíritu de camaradería.

Así, en el marco de un nuevo aniversario de Paraná, el deporte se transforma una vez más en un motivo de encuentro. La pelota a mano tiene su espacio en la agenda de celebraciones de la ciudad y al Estudiantes es, durante esta semana, el escenario elegido para recibir a los protagonistas.

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