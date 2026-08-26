El seleccionado de la Liga Paranaense debutó con un triunfo en la Copa País

En la ida de la Primera Ronda de la Región Litoral Sur, el equipo de la Liga Paranaense superó como visitante a su par de Laguna Paiva.

Fue un estreno con el pie derecho para el equipo de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) en la Copa País 2026 . En el partido de ida de la Primera Ronda de la Región Litoral Sur, dio vuelta el marcador para imponerse como visitante por 3 a 1 sobre su par de la Liga Regional Paivense de Fútbol.

En cancha de Estrellas de Talleres, en la localidad santafesina de Laguna Paiva, el dueño de casa abrió el marcador a los 28 minutos del primer tiempo, a través de Nahuel Barrero.

Pero el combinado de la capital entrerriana fue una tromba en el complemento y revirtió la historia gracias a un doblete de Agustín Morales, a los 5 y 42 minutos, y otro tanto de Lucas Fontana, a los 31.

La revancha será el miércoles 1 de septiembre, en horario a confirmar, en una cancha de la LPF todavía a definir. El equipo que avance en esta llave se medirá en la Segunda Ronda con el vencedor de la serie entre San Jorge y Rafaela (que ganó el primer partido 1 a 0 como visitante).