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Frigerio creó una mesa interinstitucional para mejorar el sistema de alimentación escolar provincial

Frigerio convocó hoy a universidades, especialistas y nutricionistas para revisar el servicio y acordar mejoras en calidad, controles y prestación.

26 de agosto 2026 · 19:55hs
Frigerio creó una mesa interinstitucional para mejorar el sistema de alimentación escolar provincial.

Frigerio creó una mesa interinstitucional para mejorar el sistema de alimentación escolar provincial.

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles la primera reunión de una mesa interinstitucional y multisectorial destinada a mejorar el sistema de alimentación escolar de Entre Ríos. El espacio reúne al Estado, universidades, especialistas, profesionales y representantes de la empresa proveedora.

Durante el encuentro se analizaron las dificultades que presenta actualmente el servicio y se acordó avanzar en un ámbito permanente de trabajo para evaluar su funcionamiento, realizar relevamientos y formular recomendaciones.

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Más profesionales y seguimiento

Uno de los principales ejes del nuevo esquema será la incorporación de más de 60 nutricionistas, con el objetivo de fortalecer el seguimiento técnico y profesionalizar la prestación en toda la provincia.

La presidenta del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos, Josefina Martínez Garbino, destacó que el propósito común es mejorar el sistema y valoró la posibilidad de realizar relevamientos de campo, monitorear su funcionamiento y formular recomendaciones de manera permanente.

“La alimentación diaria de los chicos tiene un impacto muy importante en su estado nutricional presente y futuro”, remarcó. Además, propuso sumar a la mesa a bromatólogos, pediatras del Ministerio de Salud y representantes del Consejo General de Educación.

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, definió el encuentro como un espacio de diálogo constructivo, en el que cada sector puede aportar su mirada sobre el funcionamiento de los comedores.

“Es un punto de partida para integrar las distintas miradas y avanzar hacia la mejor opción posible, para que nuestros niños tengan una mejor alimentación”, señaló.

Calidad, controles e inocuidad

Berisso explicó que se analizarán distintas alternativas para alcanzar un sistema homogéneo en todo el territorio provincial, con aportes de las universidades, la empresa proveedora, el Colegio de Nutricionistas y las distintas áreas del Estado.

La mesa trabajará especialmente sobre la calidad nutricional y la inocuidad de los alimentos, la trazabilidad, los controles y la reducción de las diferencias que existen actualmente entre las escuelas de la provincia.

El rector de la Uader, Luciano Filipuzzi, valoró la amplitud de la convocatoria y señaló que la iniciativa permite comenzar a trabajar sobre “la cuestión esencial: lo nutricional y la calidad de los alimentos”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Bromatología de la UNER, José Dorati, indicó que la universidad aportará conocimientos vinculados con la inocuidad, la producción de alimentos y los marcos regulatorios de la nutrición y la bromatología.

“Dialogar sobre esta temática y pensar cómo trabajamos de manera conjunta” permitirá, según consideró, mejorar un sistema que necesita revisión y nuevos aportes.

Reuniones periódicas

Del encuentro participaron también el nutricionista, docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos e investigador Sergio Britos; el rector de la UNER, Juan Manuel Arbelo; representantes de la empresa Teknofood; el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y el director de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini.

La mesa interinstitucional mantendrá reuniones periódicas y avanzará en relevamientos territoriales, propuestas técnicas y mecanismos de seguimiento, con el objetivo de mejorar progresivamente el sistema de alimentación escolar en Entre Ríos.

Frigerio Escolar Provincial
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