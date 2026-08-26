Falleció una docente de Chajarí que sufrió quemaduras graves en un incendio

Se trata de Marianella Carbajal, de 47 años, docente de Chajarí que había sufrido graves quemaduras el martes en el departamento en su departamento.

Se trata de Marianella Carbajal, de 47 años, docente de Chajarí que había sufrido graves quemaduras el martes en el departamento en su departamento.

Este miércoles por la mañana, se confirmó el fallecimiento de Marianella Carbajal, de 47 años de edad, docente de Chajarí que sufrió graves quemaduras en su cuerpo luego del siniestro ígneo ocurrido el martes en el departamento en el que se domiciliaba.

Precisamente en la jornada llegaban a Chajarí integrantes de Bomberos Zapadores de Concordia para investigar las causas del siniestro y a partir de allí obtener más precisiones de como ocurrió el hecho, ya que hay algunas circunstancias que no están muy claras.

El incendio

Según consignó Tal Cual Chajarí, minutos antes de las 14 de este martes se produjo un incendio en un departamento ubicado en Mitre 775, en el complejo denominado “Mi viejo Molino”.

En dicho lugar se constata que una mujer de 47 años domiciliada en el Departamento 4B, se encontraba realizando tareas de limpieza con una estufa encendida y, al desplazar el mobiliario, este habría tomado contacto con el artefacto provocando el inicio del fuego. La mujer sufrió quemaduras en diversas partes del cuerpo, siendo trasladada en ambulancia hacia el Hospital Santa Rosa para su atención médica. Tras permanecer internada en grave estado, este miércoles se confirmó su fallecimiento.