Justicia: 19 años de prisión para la expareja de Julieta Prandi

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó este miércoles a Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado. La decisión fue tomada por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, y el empresario quedó detenido de inmediato.
La fiscalía había pedido 20 años de prisión, mientras que la querella solicitó 50. El fallo se conoció pasadas las 11, en una audiencia a la que la actriz y conductora no asistió. Al finalizar la lectura de la sentencia, Contardi fue esposado y trasladado por una puerta lateral de la sala.
La investigación comenzó en 2021, a partir de la denuncia presentada por Prandi en la UFI N° 4 de Escobar, aunque los hechos ocurrieron entre 2015 y 2018 en el domicilio del matrimonio, ubicado en el barrio privado Septiembre. Durante el juicio, el fiscal Christian Fabio sostuvo que la relación estuvo atravesada por violencia física, psicológica y simbólica, y que los abusos fueron reiterados.
La fiscalía consideró como agravantes la prolongada duración de los hechos, el daño a la salud psicofísica de la víctima y el impacto sobre los hijos que la pareja tuvo en común. La querella, a cargo de Javier Baños, advirtió que Contardi es “completamente peligroso” y que la condena busca “garantizar la seguridad de Julieta neutralizando” al agresor.