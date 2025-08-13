Uno Entre Rios | El País | Julieta Prandi

Justicia: 19 años de prisión para la expareja de Julieta Prandi

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó este miércoles a Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado

13 de agosto 2025 · 11:51hs
Justicia: 19 años de prisión para la expareja de Julieta Prandi

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana condenó este miércoles a Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, a 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado. La decisión fue tomada por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, y el empresario quedó detenido de inmediato.

Caso Julieta Prandi: 19 años de prisión para Claudio Contardi, su expareja

La fiscalía había pedido 20 años de prisión, mientras que la querella solicitó 50. El fallo se conoció pasadas las 11, en una audiencia a la que la actriz y conductora no asistió. Al finalizar la lectura de la sentencia, Contardi fue esposado y trasladado por una puerta lateral de la sala.

hoy se conocera la inflacion de julio

Hoy se conocerá la inflación de julio

Javier Milei cenó con diputados aliados en Olivos para blindar los vetos a jubilados y discapacidad

Javier Milei cenó con diputados aliados en Olivos para blindar los vetos a jubilados y discapacidad

La investigación comenzó en 2021, a partir de la denuncia presentada por Prandi en la UFI N° 4 de Escobar, aunque los hechos ocurrieron entre 2015 y 2018 en el domicilio del matrimonio, ubicado en el barrio privado Septiembre. Durante el juicio, el fiscal Christian Fabio sostuvo que la relación estuvo atravesada por violencia física, psicológica y simbólica, y que los abusos fueron reiterados.

La fiscalía consideró como agravantes la prolongada duración de los hechos, el daño a la salud psicofísica de la víctima y el impacto sobre los hijos que la pareja tuvo en común. La querella, a cargo de Javier Baños, advirtió que Contardi es “completamente peligroso” y que la condena busca “garantizar la seguridad de Julieta neutralizando” al agresor.

LEER MÁS: Javier Milei cenó con diputados aliados en Olivos para blindar los vetos a jubilados y discapacidad

Julieta Prandi prisión Claudio Contardi
Noticias relacionadas
Hasta el 1° de septiembre estarán abiertas las inscripciones de las Becas Progresar.

Becas Progresar: habilitan inscripción para estudiantes de universidades y terciarios privados

Ya son 90 las víctimas por el fentanilo contaminado.

Ya son 96 las víctimas por el fentanilo contaminado en el país

La producción de yerba mate cayó un 20,3% en el primer semestre de 2025.

La producción de yerba mate cayó un 20,3% en el primer semestre de 2025

El barco del Conicet llegó al Puerto de Buenos Aires en Retiro tras la expedición.

El barco del Conicet llegó al Puerto de Buenos Aires en Retiro tras la expedición

Ver comentarios

Lo último

Ciclo Compositoras: nueva fecha con Roma Acosta y Soraya en Casa de la Cultura

Ciclo Compositoras: nueva fecha con Roma Acosta y Soraya en Casa de la Cultura

Julio Barraza, un árbitro con malos recuerdos para Patronato

Julio Barraza, un árbitro con malos recuerdos para Patronato

Hoy se conocerá la inflación de julio

Hoy se conocerá la inflación de julio

Ultimo Momento
Ciclo Compositoras: nueva fecha con Roma Acosta y Soraya en Casa de la Cultura

Ciclo Compositoras: nueva fecha con Roma Acosta y Soraya en Casa de la Cultura

Julio Barraza, un árbitro con malos recuerdos para Patronato

Julio Barraza, un árbitro con malos recuerdos para Patronato

Hoy se conocerá la inflación de julio

Hoy se conocerá la inflación de julio

Día Internacional del Zurdo: una celebración para romper prejuicios y promover la inclusión

Día Internacional del Zurdo: una celebración para romper prejuicios y promover la inclusión

Internas PJ: la lista de Michel-Bahl impugnó la de Gaillard-Rubattino

Internas PJ: la lista de Michel-Bahl impugnó la de Gaillard-Rubattino

Policiales
Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Nuevos allanamientos por la causa Comedores en Concordia

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Otra joven agente de policía intentó quitarse la vida

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Robaron un auto en Colonia Avellaneda y lo encontraron en el volcadero de Paraná

Grave hecho en Paraná: una joven denunció que intentaron secuestrarla y hay tres detenidos

Grave hecho en Paraná: una joven denunció que intentaron secuestrarla y hay tres detenidos

Contratos truchos: Buscamos la reparación del daño, dijo Rodríguez Signes

Contratos truchos: "Buscamos la reparación del daño", dijo Rodríguez Signes

Ovación
Joven surgido del Club Real Concordia fue convocado a la Selección Argentina Sub 15

Joven surgido del Club Real Concordia fue convocado a la Selección Argentina Sub 15

Atlético Tucumán y Newells se enfrentan por la Copa Argentina

Atlético Tucumán y Newell's se enfrentan por la Copa Argentina

Estudiantes y Rowing ganaron en el inicio del Torneo Clausura de la APB

Estudiantes y Rowing ganaron en el inicio del Torneo Clausura de la APB

Copa País: la selección de la Liga Paranaense visita a su par de Nogoyá por la clasificación

Copa País: la selección de la Liga Paranaense visita a su par de Nogoyá por la clasificación

PSG y Tottenham van por la Supercopa de Europa

PSG y Tottenham van por la Supercopa de Europa

La provincia
Ciclo Compositoras: nueva fecha con Roma Acosta y Soraya en Casa de la Cultura

Ciclo Compositoras: nueva fecha con Roma Acosta y Soraya en Casa de la Cultura

Internas PJ: la lista de Michel-Bahl impugnó la de Gaillard-Rubattino

Internas PJ: la lista de Michel-Bahl impugnó la de Gaillard-Rubattino

Récord histórico por el consumo de huevos diarios en el país

Récord histórico por el consumo de huevos diarios en el país

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

¿El lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Graciela Chisty presenta su obra reunida en la Feria del Libro

Graciela Chisty presenta su obra reunida en la Feria del Libro

Dejanos tu comentario