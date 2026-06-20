Solsticio de invierno 2026: este domingo comienza oficialmente la estación más fría del año

A las 5.24 se producirá el solsticio de invierno en Argentina. El fenómeno marca el día con menos horas de luz y la noche más larga del año.

El invierno comenzará oficialmente este domingo 21 de junio de 2026 a las 5.24 (hora oficial argentina), con la llegada del solsticio de junio, un fenómeno astronómico que marca el inicio de la estación invernal en el hemisferio sur.

Este evento coincide con la jornada que presenta la menor cantidad de horas de luz solar del año y, en contrapartida, la noche más extensa. A partir de este momento, los días comenzarán a alargarse de manera progresiva, ganando minutos de luz hasta la llegada del equinoccio de septiembre, cuando dará inicio la primavera.

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La palabra “solsticio” proviene del latín: sol (Sol) y sistere (detenerse), en referencia al instante en el que el Sol alcanza su máxima declinación aparente antes de invertir su recorrido anual.

Desde el punto de vista astronómico, este fenómeno ocurre debido a la inclinación del eje terrestre respecto de su órbita alrededor del Sol. Esa inclinación provoca que, en esta época del año, el hemisferio sur reciba menos radiación solar directa, dando lugar a temperaturas más bajas y jornadas más cortas.

Mientras en Argentina y el resto del hemisferio sur comienza el invierno, en el hemisferio norte ocurre exactamente lo contrario: se inicia el verano y se vive el día más largo del año.

Un mismo fenómeno astronómico genera así dos realidades completamente opuestas en el planeta, marcando el cambio de estación y recordando la precisión del movimiento de la Tierra alrededor del Sol.