Uno Entre Rios | El País | Invierno

Solsticio de invierno 2026: este domingo comienza oficialmente la estación más fría del año

A las 5.24 se producirá el solsticio de invierno en Argentina. El fenómeno marca el día con menos horas de luz y la noche más larga del año.

20 de junio 2026 · 22:42hs
Solsticio de invierno 2026: este domingo comienza oficialmente la estación más fría del año

Foto: Archivo/Ilustrativa

El invierno comenzará oficialmente este domingo 21 de junio de 2026 a las 5.24 (hora oficial argentina), con la llegada del solsticio de junio, un fenómeno astronómico que marca el inicio de la estación invernal en el hemisferio sur.

El arranque del invierno

Este evento coincide con la jornada que presenta la menor cantidad de horas de luz solar del año y, en contrapartida, la noche más extensa. A partir de este momento, los días comenzarán a alargarse de manera progresiva, ganando minutos de luz hasta la llegada del equinoccio de septiembre, cuando dará inicio la primavera.

La campaña Entre Ríos sede oficial del invierno copó Buenos Aires.

La campaña Entre Ríos sede oficial del invierno copó Buenos Aires

guerra fria en rosario: victoria villarruel le dio la espalda a milei en el acto patrio

Guerra fría en Rosario: Victoria Villarruel le dio la espalda a Milei en el acto patrio

La palabra “solsticio” proviene del latín: sol (Sol) y sistere (detenerse), en referencia al instante en el que el Sol alcanza su máxima declinación aparente antes de invertir su recorrido anual.

Desde el punto de vista astronómico, este fenómeno ocurre debido a la inclinación del eje terrestre respecto de su órbita alrededor del Sol. Esa inclinación provoca que, en esta época del año, el hemisferio sur reciba menos radiación solar directa, dando lugar a temperaturas más bajas y jornadas más cortas.

Mientras en Argentina y el resto del hemisferio sur comienza el invierno, en el hemisferio norte ocurre exactamente lo contrario: se inicia el verano y se vive el día más largo del año.

Un mismo fenómeno astronómico genera así dos realidades completamente opuestas en el planeta, marcando el cambio de estación y recordando la precisión del movimiento de la Tierra alrededor del Sol.

Invierno domingo año
Noticias relacionadas
Murió Roberto García, referente del periodismo político y económico

Murió Roberto García, referente del periodismo político y económico

La mora bancaria creció un 12,1% en abril y las deudas de las familias marcó un récord en más de 20 años.

Deudas de las familias: la mora bancaria volvió a crecer y marcó un récord en más de 20 años

El dólar oficial ganó $10 este viernes y se ubicó en los $1.480. 

El dólar sigue subiendo: cuánto fue la cotización este viernes

El Gobierno oficializó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial.

El Gobierno oficializó a Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial

Ver comentarios

Lo último

Solsticio de invierno 2026: este domingo comienza oficialmente la estación más fría del año

Solsticio de invierno 2026: este domingo comienza oficialmente la estación más fría del año

Heraldo Fiorotto, la joya entrerriana de River Plate que hizo historia con ocho goles en una goleada récord

Heraldo Fiorotto, la joya entrerriana de River Plate que hizo historia con ocho goles en una goleada récord

Tragedia en ruta 9: tres entrerrianos murieron al caer con su auto al agua

Tragedia en ruta 9: tres entrerrianos murieron al caer con su auto al agua

Ultimo Momento
Solsticio de invierno 2026: este domingo comienza oficialmente la estación más fría del año

Solsticio de invierno 2026: este domingo comienza oficialmente la estación más fría del año

Heraldo Fiorotto, la joya entrerriana de River Plate que hizo historia con ocho goles en una goleada récord

Heraldo Fiorotto, la joya entrerriana de River Plate que hizo historia con ocho goles en una goleada récord

Tragedia en ruta 9: tres entrerrianos murieron al caer con su auto al agua

Tragedia en ruta 9: tres entrerrianos murieron al caer con su auto al agua

San Benito Paraná festejó el Apertura femenino con una contundente goleada

San Benito Paraná festejó el Apertura femenino con una contundente goleada

Pecco Bagnaia con la victoria en el sprint de Brno

Pecco Bagnaia con la victoria en el sprint de Brno

Policiales
Tragedia en ruta 9: tres entrerrianos murieron al caer con su auto al agua

Tragedia en ruta 9: tres entrerrianos murieron al caer con su auto al agua

Crespo: una fuga de gas provocó un incendio en el centro

Crespo: una fuga de gas provocó un incendio en el centro

Rescataron a diez mujeres víctimas de explotación sexual en un falso spa

Rescataron a diez mujeres víctimas de explotación sexual en un falso spa

Paraná: intervención policial en Puente Blanco tras una gresca generalizada

Paraná: intervención policial en Puente Blanco tras una gresca generalizada

Paraná: detención y secuestro de arma de fuego tras persecución en la zona de calle Osinalde

Paraná: detención y secuestro de arma de fuego tras persecución en la zona de calle Osinalde

Ovación
San Benito Paraná festejó el Apertura femenino con una contundente goleada

San Benito Paraná festejó el Apertura femenino con una contundente goleada

Heraldo Fiorotto, la joya entrerriana de River Plate que hizo historia con ocho goles en una goleada récord

Heraldo Fiorotto, la joya entrerriana de River Plate que hizo historia con ocho goles en una goleada récord

Valentín Aguirre pulverizó los relojes en Rafaela

Valentín Aguirre pulverizó los relojes en Rafaela

Pecco Bagnaia con la victoria en el sprint de Brno

Pecco Bagnaia con la victoria en el sprint de Brno

Pampas campeón del Súper Rugby Américas 2026

Pampas campeón del Súper Rugby Américas 2026

La provincia
Ministros de Economía destacaron el encuentro federal realizado en Entre Ríos

Ministros de Economía destacaron el encuentro federal realizado en Entre Ríos

Gripe A en Entre Ríos: confirman la circulación de las nuevas variantes

Gripe A en Entre Ríos: confirman la circulación de las nuevas variantes

Entre símbolos y relatos, el lugar de Manuel Belgrano en la cultura argentina

Entre símbolos y relatos, el lugar de Manuel Belgrano en la cultura argentina

Almacenes de barrio atraviesan una de las etapas más difíciles de los últimos años

Almacenes de barrio atraviesan una de las etapas más difíciles de los últimos años

La campaña Entre Ríos sede oficial del invierno copó Buenos Aires

La campaña Entre Ríos sede oficial del invierno copó Buenos Aires

Dejanos tu comentario