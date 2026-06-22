Más de 3.200 niños y adolescentes de Entre Ríos recibieron anteojos gratuitos mediante un programa visual.

La iniciativa realizó 3.737 controles oftalmológicos en 15 localidades de Entre Ríos y amplió la cobertura a personas de entre 6 y 17 años de toda la provincia.

El programa Ver para Ser Libres concluyó su recorrido por Entre Ríos con más de 3.700 controles oftalmológicos realizados y más de 3.200 anteojos entregados de manera gratuita a niños y adolescentes de distintos puntos de la provincia. La iniciativa se desarrolló a partir de un trabajo articulado entre el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, el Ministerio de Capital Humano de la Nación y los gobiernos locales.

El operativo territorial alcanzó a 15 localidades distribuidas en 10 departamentos entrerrianos y tuvo como objetivo acercar controles visuales y la provisión de lentes recetados sin costo para las familias. A través de unidades móviles especialmente equipadas, los equipos de trabajo pudieron realizar los estudios oftalmológicos y, en la mayoría de los casos, confeccionar y entregar los anteojos en el mismo momento.

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Según el balance final de la edición 2026, se efectuaron 3.737 controles oftalmológicos y se entregaron 3.227 pares de anteojos. Desde la organización indicaron que otros casos continúan en proceso de elaboración en laboratorio debido a graduaciones específicas que requieren una confección particular.

Estrategia territorial

La estrategia territorial permitió llegar a comunidades de distintos tamaños y características, ampliando el acceso a una prestación considerada fundamental para el desarrollo de niños y adolescentes. El programa recorrió las ciudades de Concordia, Viale, San José de Feliciano, San Jaime de la Frontera, Federal, La Paz, Santa Elena, Villaguay, Villa Domínguez, Basavilbaso, Ubajay, Paraná, General Ramírez, Gualeguay y Gualeguaychú.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el despliegue posibilitó brindar atención especializada en localidades donde muchas veces el acceso a controles oftalmológicos y a la adquisición de lentes presenta mayores dificultades. La modalidad de trabajo buscó acercar las prestaciones al territorio y reducir las barreras económicas y geográficas que suelen condicionar el cuidado de la salud visual.

Una de las principales novedades de la edición de este año fue la ampliación de la franja etaria alcanzada por la iniciativa. Mientras que en etapas anteriores el programa estaba dirigido a un grupo más reducido, en esta oportunidad se incorporó a niños y adolescentes de entre 6 y 17 años, ampliando el universo de beneficiarios y fortaleciendo las acciones de prevención y detección temprana de problemas visuales.

Verónica Berisso

La ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso, destacó el impacto del programa y el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado para concretar el operativo. La funcionaria señaló que Ver para Ser Libres constituye un ejemplo de la importancia del trabajo articulado entre Nación, Provincia y gobiernos locales para acercar respuestas concretas a las familias.

“Detrás de cada control y de cada anteojo entregado hay equipos que recorren el territorio, coordinan acciones y acercan una prestación que tiene un impacto directo en la vida cotidiana de niños y adolescentes. Estos resultados muestran la importancia de sostener políticas que estén cerca de las comunidades y de sus necesidades”, expresó la ministra.

Berisso también remarcó el valor de la detección temprana de dificultades visuales y su incidencia en el desarrollo integral de niños y adolescentes. “La salud visual influye directamente en las posibilidades de aprender, desarrollarse y construir proyectos de vida. Por eso es tan importante llegar a tiempo y hacerlo en cada rincón de la provincia. Cuando el trabajo es articulado y se construye junto a los gobiernos locales, es posible generar oportunidades concretas para que más niños y adolescentes accedan a los controles y a los anteojos que necesitan”, concluyó.

Con el cierre de esta nueva etapa del programa, el Gobierno provincial destacó los resultados alcanzados y el impacto que tiene el acceso temprano a la salud visual, una herramienta clave para favorecer el desempeño escolar, la integración social y las oportunidades de desarrollo de miles de chicos entrerrianos.