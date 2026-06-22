La Selección de Egipto demostró que, en el Mundial 2026, tiene condiciones para superar la primera fase del certamen, algo que nunca han logrado en su historia y está a un paso de lograr ese sueño, con Mohamed Salah a la cabeza de una plantilla que demostró jerarquía en Vancouver.
Egipto reaccionó ante Nueva Zelanda, es líder y se acerca al boleto a los 16vos
Egipto ganó por 3-1 con tantos de Ziko, Salah y Trezeguet tras empezar abajo con gol de Survan ¡y asistencia de Tim Payne! Así, clarificaron su camino.
22 de junio 2026 · 00:31hs
Los faraones vencieron a Nueva Zelanda por 3-1 en el estadio BC Place, donde el cuadro oceánico no pudo sostener la apertura del marcador, pues en el segundo tiempo se vieron vencidos en todas las líneas, sin falta de reacción y errores defensivos que acabaron con todo.
De esta manera, Egipto es líder del grupo G con cuatro puntos, seguido de Bélgica e Irán con dos unidades, mientras que los neozelandeses son últimos con una unidad. De esta manera, se aclara el camino de cara a la última fecha, cuando se conocerán los clasificados a los dieciseisavos de final.