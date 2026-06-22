Egipto reaccionó ante Nueva Zelanda, es líder y se acerca al boleto a los 16vos Egipto ganó por 3-1 con tantos de Ziko, Salah y Trezeguet tras empezar abajo con gol de Survan ¡y asistencia de Tim Payne! Así, clarificaron su camino. 22 de junio 2026 · 00:31hs

Salah marcó para Egipto ante Nueva Zelanda.

La Selección de Egipto demostró que, en el Mundial 2026, tiene condiciones para superar la primera fase del certamen, algo que nunca han logrado en su historia y está a un paso de lograr ese sueño, con Mohamed Salah a la cabeza de una plantilla que demostró jerarquía en Vancouver.

Los faraones vencieron a Nueva Zelanda por 3-1 en el estadio BC Place, donde el cuadro oceánico no pudo sostener la apertura del marcador, pues en el segundo tiempo se vieron vencidos en todas las líneas, sin falta de reacción y errores defensivos que acabaron con todo.

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De esta manera, Egipto es líder del grupo G con cuatro puntos, seguido de Bélgica e Irán con dos unidades, mientras que los neozelandeses son últimos con una unidad. De esta manera, se aclara el camino de cara a la última fecha, cuando se conocerán los clasificados a los dieciseisavos de final.