Colombia: Abelardo De La Espriella se impuso y será el sucesor de Gustavo Petro

Abelardo De La Espriella superó por menos del 1% sobre el candidato oficialista Iván Cepeda. El presidente Milei celebró la victoria del candidato de derecha.

Los colombianos acudieron este domingo a las urnas para definir, en segunda vuelta, quién será el próximo presidente del país. En una reñida contienda, Abelardo De La Espriella superó por una mínima ventaja a Iván Cepeda, según el 99,99% escrutado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y será el nuevo presidente de Colombia, en reemplazo de Gustavo Petro.

El candidato de derecha sumó un total de 12.959.515 votos (49,66%), poco más que los 12.708.695 (48,70%) obtenidos por su contrincante. Consumado su triunfo, De la Espriella publicó en X un video celebrando, con la camiseta de la Selección Colombia puesta, y junto a la frase: "Gracias Colombia".

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Más tarde, publicó un mensaje más extenso en X, donde agradeció el respaldo recibido en las urnas y anunció que recorrería las calles de Barranquilla para festejar la victoria junto a sus seguidores. El mandatario electo también remarcó que los resultados le imponían una gran responsabilidad de cara a los próximos años y aseguró que afrontaría ese desafío junto a José Manuel Restrepo.

“Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad. Hoy comienza una nueva etapa para nuestro país”, sostuvo De la Espriella. Además, afirmó que esa nueva etapa estará basada en “la voluntad libre y democrática de millones de ciudadanos” que apostaron por una Colombia “grande, segura, próspera y llena de oportunidades”.

Primera declaración como presidente electo

Su primera declaración como presidente electo había sido a la congresista estadounidense María Elvira Salazar, a quien dijo: “Hoy Colombia ganó su partido más importante. Y para ganar el futuro y para resolver los problemas de Colombia, necesitamos establecer una alianza muy cercana con los Estados Unidos de Norteamérica, que no solamente es nuestro primer socio comercial, sino también nuestro aliado estratégico más importante en la lucha contra el crimen organizado. ¡Firme por la patria!”.

Por su parte, desde el oficialismo reconocieron el resultado del preconteo, pero denunciaron irregularidades y llamaron a esperar al escrutinio definitivo. Según informó el propio Cepeda, "abogados están impugnando 31.000 mesas en todo el país”. Petro, por su parte, afirmó: "El escrutinio el que determina quién es el presidente", y pidió "tranquilidad" a la ciudadanía.

La disputa enfrentó al empresario conservador De La Espriella, que proponía un cambio de rumbo con un discurso centrado en la seguridad y la firmeza institucional, y al dirigente de izquierda Cepeda, que apostaba por profundizar las políticas económicas y sociales impulsadas por el actual gobierno.

La votación se desarrolló, entre las 8:00 y 16:00 (hora colombiana). Por un lado, estaban quienes respaldan la continuidad del proyecto encabezado por Gustavo Petro y sus iniciativas para combatir la desigualdad y la pobreza. Por el otro, quienes exigían un giro en la conducción económica, una mayor protección de la actividad privada y medidas más contundentes frente al avance de organizaciones armadas ilegales vinculadas al narcotráfico y la explotación minera clandestina.

Iván Cepeda era el candidato del oficialismo.

Un total 41 millones de colombianos estaban convocados a las urnas. El gran reto de esta jornada era superar la participación del primer debate electoral, en el cual votaron un poco más de veinticuatro millones de personas. Finalmente, fueron 26.318.255 las personas que ejercieron su derecho cívico.

Para garantizar la tranquilidad de la jornada y contrarrestar las amenazas de los grupos armados ilegales, el Gobierno desplegó un dispositivo de seguridad integrado por 248.000 miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Esta vigilancia especial se da en el contexto de un conflicto armado que arrastra seis décadas de historia y cobró cerca de 500.000 vidas.

Javier Milei celebró el triunfo de De la Espriella en Colombia

Javier Milei celebró este domingo la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia y destacó la afinidad ideológica entre ambos dirigentes. El mandatario argentino fue uno de los primeros líderes de la región en felicitar al candidato de Defensores de la Patria tras conocerse los resultados del balotaje.

A través de sus redes sociales, Milei vinculó el triunfo del dirigente colombiano con el avance de las ideas libertarias en América Latina y lo presentó como una señal política para toda la región.

EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!



Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia.



Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

El Presidente escribió que "el León y el Tigre rugen en Latinoamérica" y felicitó a De la Espriella por su "histórica victoria". Además, sostuvo que la mayoría de los colombianos eligió "el camino de la libertad económica, la prosperidad y la seguridad implacable", junto con una postura firme contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Luego afirmó que "la libertad avanza en toda América Latina" y aseguró que "ya no hay vuelta atrás", antes de cerrar el mensaje con su habitual consigna: "Viva la libertad, carajo".