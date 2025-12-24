Uno Entre Rios | El País | juguetes

Juguetes: aplican multas millonarias por vender productos que no cumplen normas de seguridad

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial aplicó una multa que supera los $100 millones a un grupo de importadores de juguetes

24 de diciembre 2025 · 10:18hs
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial aplicó una multa que supera los $100 millones a un grupo de importadores a instancias de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial aplicó una multa que supera los $100 millones a un grupo de importadores a instancias de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) informó que, a partir de denuncias realizadas por la entidad en distintos casos, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial aplicó la primera de una serie de multas que superan los $100 millones a un grupo de importadores de juguetes.

Esta sanción se desarrolla en el marco de la política de Vigilancia de Mercado, con el objetivo de abordar la problemática del comercio desleal de productos que no cumplen con la normativa vigente de seguridad.

El Organismo de Defensa del Consumidor de Paraná difundió recomendaciones para compras de Navidad y Año Nuevo, sobre todo al elegir juguetes

Defensa del Consumidor brindó recomendaciones para las compras de Navidad

Importaciones. La Cámara del Juguete denunció que ingresaron juguetes importados que fueron prohibidos en Estados Unidos por ser inseguros para niños

Importaciones: ingresan juguetes prohibidos por inseguros

En este caso puntual, la Cámara detectó la comercialización de un teléfono didáctico para bebés con luces y sonidos que supera los niveles de decibeles permitidos para este tipo de juguetes, lo que representa un riesgo para la salud auditiva de bebés y niños de entre 6 meses y 3 años de edad. La situación resulta aún más grave debido a que el producto exhibía sellos de seguridad en su envase, pese a no cumplir con los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente.

Día de las Infancias juguetes Ahora12 ventas (1).jpg

Como resultado de estas actuaciones, se dispuso —además de las sanciones económicas— el retiro de los productos del mercado, la baja de publicaciones en plataformas de comercio electrónico y, en caso de persistir estas prácticas, la posible suspensión o bloqueo de los CUITs involucrados. Asimismo, la empresa sancionada deberá publicar la resolución sancionatoria en un medio digital de alcance masivo. En el mismo sentido, se procedió a la eliminación de publicaciones que ofrecían productos previamente retirados del mercado estadounidense bajo la modalidad de compra internacional.

En este contexto, la CAIJ advirtió que se está trabando en detectar casos de adulteración de declaraciones juradas y presentación de certificados de seguridad apócrifos, y volvió a remarcar que la seguridad debe ser el primer criterio al momento de elegir un juguete. Por tal motivo, recomendó a las familias, especialmente en estas fiestas, comprar exclusivamente en canales formales y comercios habilitados, como jugueterías de barrio, cadenas de jugueterías y supermercados —entre ellos Carrefour, Jumbo, Coto y Chango Mas—, donde los productos cumplen con la normativa vigente, cuentan con certificación obligatoria, trazabilidad y respaldo comercial.

juguete tóxico
Juguetes importados

LEER MÁS: Importaciones: ingresan juguetes prohibidos por inseguros

Desde la entidad destacaron que estos canales son los que sostienen una oferta alineada con el poder de compra real de las familias argentinas y garantizan el acceso a juguetes seguros y certificados.

Asimismo, la Cámara advirtió que una parte de la oferta importada durante la temporada de fin de año se canalizó a través de canales no tradicionales, como bazares, kioscos, farmacias, puestos de diarios y polirrubros, donde en numerosos casos se detectaron juguetes de contrabando y productos peligrosos para la salud y la seguridad infantil.

Por todo ello, la CAIJ recomienda adquirir juguetes que cuenten con el Marcado de Conformidad (Código QR + AR y dos tildes) en comercios habilitados, que es hoy la forma más efectiva de cuidar la salud y la seguridad de niños y niñas.

juguetes Multas Seguridad importadores importaciones
Noticias relacionadas
Las indudaciones se registraon en el norte del Gran Buenos Aires.

Inundaciones y caos de tránsito en Buenos Aires

La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario.

La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar de manera "inmediata" la ley de financiamiento universitario

El Gobierno nacional subsanó un vacío legal, equiparando los servicios de micros y trenes al sector aéreo, al permitir el traslado de mascotas.

El Gobierno nacional habilita el traslado de mascotas en micros y trenes de larga distancia

Carolina Píparo fue designada nueva directora del Banco Nación.

Carolina Píparo fue designada nueva directora del Banco Nación

Ver comentarios

Lo último

Juguetes: aplican multas millonarias por vender productos que no cumplen normas de seguridad

Juguetes: aplican multas millonarias por vender productos que no cumplen normas de seguridad

Fundación Cauce se presentó como amicus curiae en amparo por fumigaciones en Colonia Ensayo

Fundación Cauce se presentó como amicus curiae en amparo por fumigaciones en Colonia Ensayo

Autovía 14: Bomberos de Ceibas acuden a asistir en varios despistes

Autovía 14: Bomberos de Ceibas acuden a asistir en varios despistes

Ultimo Momento
Juguetes: aplican multas millonarias por vender productos que no cumplen normas de seguridad

Juguetes: aplican multas millonarias por vender productos que no cumplen normas de seguridad

Fundación Cauce se presentó como amicus curiae en amparo por fumigaciones en Colonia Ensayo

Fundación Cauce se presentó como amicus curiae en amparo por fumigaciones en Colonia Ensayo

Autovía 14: Bomberos de Ceibas acuden a asistir en varios despistes

Autovía 14: Bomberos de Ceibas acuden a asistir en varios despistes

Falleció el niño que rescataron de una pileta en las termas de Federación

Falleció el niño que rescataron de una pileta en las termas de Federación

Paraná dijo presente en los Olimpia: Retamar y Biondi hicieron historia

Paraná dijo presente en los Olimpia: Retamar y Biondi hicieron historia

Policiales
Autovía 14: Bomberos de Ceibas acuden a asistir en varios despistes

Autovía 14: Bomberos de Ceibas acuden a asistir en varios despistes

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Un ciclista y deportista destacado fue baleado en pleno centro de Rosario del Tala

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Causa ATER: luego de más de diez años, dictaron un sobreseimiento y dos probation

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Concordia: policía rescató un perro con signos de maltrato

Detuvieron a un joven por microtráfico de droga en Paraná

Detuvieron a un joven por microtráfico de droga en Paraná

Ovación
Paraná dijo presente en los Olimpia: Retamar y Biondi hicieron historia

Paraná dijo presente en los Olimpia: Retamar y Biondi hicieron historia

La Copa Túnel Subfluvial repartirá premios millonarios

La Copa Túnel Subfluvial repartirá premios millonarios

El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

El caso irrepetible del jugador que representó a tres países en Copas del Mundo

Bernardo Romeo dejará su cargo en la AFA

Bernardo Romeo dejará su cargo en la AFA

Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026

Boca depura el plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026

La provincia
Falleció el niño que rescataron de una pileta en las termas de Federación

Falleció el niño que rescataron de una pileta en las termas de Federación

Una nueva gestión en Obras Sanitarias con foco en lo colectivo y la recomposición salarial

Una nueva gestión en Obras Sanitarias con foco en lo colectivo y la recomposición salarial

Nochebuena: SMN emitió alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

Nochebuena: SMN emitió alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley Matías Colaprete

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto de ley Matías Colaprete

Paraná: los beneficios del Boleto Estudiantil y Docente siguen vigentes hasta marzo

Paraná: los beneficios del Boleto Estudiantil y Docente siguen vigentes hasta marzo

Dejanos tu comentario