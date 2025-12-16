Importaciones: ingresan juguetes prohibidos por inseguros

Importaciones. La Cámara del Juguete denunció que ingresaron juguetes importados que fueron prohibidos en Estados Unidos por ser inseguros para niños

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) advirtió a las familias y a la sociedad en general sobre la comercialización en la Argentina de juguetes que fueron retirados del mercado en los Estados Unidos (EE.UU) por representar riesgos para la salud y la seguridad de niños y niñas, y que actualmente se ofrecen en plataformas de comercio electrónico sin controles previos en frontera, sin certificación local visible y sin información clara sobre sus riesgos.

Se trata de productos con antecedentes oficiales de retiro del mercado emitidos por la Consumer Product Safety Commission (CPSC) , la autoridad estadounidense en seguridad de productos. Pese a que estos artículos no deberían estar disponibles para uso infantil, hoy pueden ser adquiridos por consumidores argentinos, lo que evidencia una asimetría regulatoria frente a la industria nacional, que sí debe cumplir con normativas estrictas para garantizar la seguridad de los juguetes.

Entre los casos detectados se encuentra un disfraz infantil que fue retirado del mercado en Estados Unidos en diciembre de 2025, luego de que la CPSC comprobara que contenía ftalatos prohibidos, sustancias químicas asociadas a efectos adversos sobre la salud infantil y especialmente riesgosas ante la ingestión. A pesar de ello, el producto continúa disponible en la Argentina como compra internacional, sin advertencias sobre su retiro en el país de origen.

Otro caso señalado es el del Silver Lining Cloud Activity Gym, un juguete para bebés de la marca Skip Hop, que fue retirado del mercado en Estados Unidos, Canadá y México debido a que algunas de sus piezas pueden desprenderse y generar riesgo de asfixia.

Desde la Asociación Argentina de Pediatría (SAP), la médica Cecilia Rizzuti explicó que si bien no conoce los juguetes mencionados por la Cámara del Juguete ni sus estudios, ante un riesgo tan grande, es importante estudiarlos a fondo antes de que lleguen a los chicos. "No conozco puntualmente esos juguetes ni los estudios relacionados. Si sé que los ftalatost representan un riesgo para la salud, que la pila botón jamás debería desprenderse de un juguete para niños y que si hay partes pequeñas de un juguete para bebés que se desprenden, ese juguete debe analizarse profundamente antes de que llegue a las manos de los niños", explica la pediatra, prosecretaria del Comité Nacional de Prevención de Lesiones en la SAP.

La autoridad estadounidense informó al menos doce reportes de niños afectados por llevarse estas piezas a la boca, aunque el producto sigue ofreciéndose en plataformas locales.

Asimismo, la CAIJ identificó la venta del Conjunto de Muñecas Unicornio y Princesa Bettina, ofrecido como compra internacional en plataformas argentinas. Este producto coincide con un juguete retirado del mercado estadounidense por riesgo grave de lesiones o muerte debido a la ingestión de baterías tipo botón, uno de los peligros más severos en materia de seguridad infantil.

Desde la Cámara remarcaron que con las importaciones indiscriminadas y sin controles, la situación expone una desigualdad de condiciones entre la producción nacional y los productos importados, ya que mientras los fabricantes argentinos deben cumplir con un marco regulatorio exigente, ciertos juguetes extranjeros logran comercializarse sin controles equivalentes. En ese sentido, insistieron en la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización y de brindar información clara a los consumidores.

Finalmente, la CAIJ recordó que, junto al Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría, se encuentra disponible un formulario para reportar lesiones vinculadas al uso de juguetes, con el objetivo de prevenir accidentes y fortalecer la protección de niños y niñas.