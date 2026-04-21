La imagen que hoy conmueve: el Turquito y su encuentro con "Locomotora" Oliveras.

El Turquito junto a "Locomotora" Oliveras en una imagen que hoy emociona en Paraná tras su fallecimiento y revive un encuentro de respeto y resiliencia.

La muerte de Jorge Motteta, conocido en Paraná como "El Turquito", generó una profunda conmoción este lunes en la capital entrerriana , donde era una figura ampliamente reconocida por su actividad comercial vinculada a la venta de bebidas y su constante presencia en redes sociales.

Motteta atravesaba desde el año pasado un tratamiento oncológico prolongado, situación que había compartido parcialmente con su comunidad digital. En ese contexto, en los últimos meses había optado por publicar mensajes cargados de optimismo, reflexiones personales y contenidos motivadores, consolidando aún más el vínculo con vecinos y clientes que seguían de cerca su evolución.

Una foto que hoy emociona: el Turquito junto a Oliveras

Jorge Motteta y Alejandra Oliveras (1).jpeg

Su fallecimiento despertó múltiples muestras de dolor y despedidas en redes sociales, donde muchos destacaron no solo su perfil emprendedor, sino también su actitud resiliente frente a la adversidad.

Entre los recuerdos que hoy resurgen, varios allegados evocaron una imagen significativa: una fotografía que Motteta se había tomado tiempo atrás junto a la reconocida boxeadora argentina Alejandra Oliveras, símbolo de superación personal y fortaleza. La conexión con Oliveras cobra un sentido especial tras su fallecimiento el lunes 28 de julio de 2025, a los 47 años, en el Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, como consecuencia de un accidente cerebrovascular isquémico sufrido días antes.

La coincidencia entre ambas historias, marcadas por la lucha ante problemas de salud y una fuerte presencia pública, refuerza el impacto emocional que genera la partida de Motteta en la comunidad paranaense. Su figura quedará asociada no solo a su actividad cotidiana, sino también a la manera en que eligió transitar uno de los momentos más difíciles de su vida.