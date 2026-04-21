Científicos del Conicet hallaron en la Patagonia un nuevo reptil de 70 millones de años

Un equipo paleontológico internacional, encabezado por científicos del Conicet en el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV) del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN, CONICET), halló en la provincia de Río Negro restos fósiles de un reptil que vivió hace unos 70 millones de años.

Se trata del lagarto terrestre más completo conocido para el Cretácico tardío, período cuya finalización, hace 65 millones de años, estuvo marcada por la extinción de tres cuartas partes de las especies de plantas y animales que habitaban la Tierra, incluidos todos los dinosaurios (con excepción de las aves). El descubrimiento, publicado en la revista Scientific Reports, aporta evidencia clave para comprender la evolución de los reptiles en los continentes del hemisferio sur en el período previo a aquel suceso.

La nueva especie, bautizada Paleoteius lakui, fue descubierta en rocas de la Formación Allen, en el yacimiento de Salitral Ojo de Agua, una región cercana a aquella que en octubre de 2025 dio lugar el streaming conjunto entre el Conicet y la Fundación “Félix de Azara” en el que se encontró un huevo de dinosaurio carnívoro.

conicet reptil

El reptil Paleoteius

De acuerdo con la descripción de los científicos, Paleoteius era un pequeño reptil de poco más de 15 centímetros de largo, con un cráneo fuertemente ornamentado por pequeñas protuberancias y quijadas armadas de numerosos dientes finos, simples y uniformes, que posiblemente le hayan servido para capturar insectos.

“Los restos fósiles de animales pequeños son en general muy escasos. Particularmente, las lagartijas y lagartos, debido a su pequeño tamaño y su gran fragilidad, se fosilizan muy poco. Los restos que se encuentran son, en general, muy incompletos. En este caso, tuvimos la suerte de encontrar una gran parte del esqueleto, con gran parte del cráneo, que por primera vez brinda mucha información sobre la historia de estos reptiles en el cono sur. Si se tiene en cuenta que, para Patagonia, directamente, casi no se conocen restos de este tipo, hay que decir que el hallazgo de Paleoteius viene a llenar un vacío de decenas de millones de años”, señala Federico Agnolín, primer autor del estudio e investigador del CONICET en el LACEV-MACN.