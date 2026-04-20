Las autoridades del INTI anunciaron "despidos masivos".

Miguel Romero, presidente del INTI, confirmó que desde el Ministerio de Desregulación piden una “nueva estructura“ y la “desvinculación de 700 agentes”.

Las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) anunciaron “despidos masivos”, luego de que el presidente del organismo Miguel Romero confirmara que, desde el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado comandado por Federico Sturzenegger, solicitan “una nueva estructura” y la “desvinculación de más de 700 agentes”.

Esta información surgió luego de que finalizara el encuentro que se llevó a cabo, durante el mediodía de este lunes, con el Consejo Directivo y funcionarios de primera línea del INTI.

Destalles brindados desde el INTI

“La cantidad de bajas que se pide desde el Ministerio de Sturzenegger es muy superior a los 700 despidos que se están comentando, incluso ese número podría solo representar la mitad de lo que le exigen desde el Gobierno Nacional”, manifestaron desde un comunicado.

Por su parte, Romero manifestó que si esos despidos se concretan “no serán bajo su gestión”, ya que “ni él ni ninguno de sus funcionarios los van a firmar”: "El acuerdo no era este, era bajar servicios pero no despedir", agregó.

En este contexto, los trabajadores y delegados del INTI convocaron a una jornada de lucha para este martes 21, a partir de las 10, donde habrá una conferencia de prensa en al puerta del organismo, con el objetivo de repudiar el accionar del Gobierno Nacional “por la situación a la que los han llevado” y por las consecuencias que esto acarreará no sólo puertas adentro, sino también fuera del Instituto.