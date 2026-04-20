Turistas de Tucumán capturaron en el río Paraná, frente a Corrientes, un dorado de casi 30 kilos y 1,10 metros, que luego devolvieron al agua del Paraná.

Pesca récord en el Paraná: capturan un dorado de casi 30 kilos frente a Corrientes.

La provincia de Corrientes volvió a destacarse en el mapa de la pesca deportiva tras la captura de un imponente dorado de casi 30 kilos en aguas del río Paraná , frente a la capital provincial.

La jornada se desarrolló durante una excursión guiada encabezada por el guía local Diego Javier Flórez, quien acompañaba a un grupo de turistas oriundos de Tucumán. La salida transcurría con normalidad hasta que se produjo el esperado pique que derivó en una intensa lucha con el ejemplar.

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Turistas de Tucumán pescan un dorado gigante en el río Paraná y lo devuelven al agua

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El pez fue capturado en la zona conocida como "El 20", un sector ubicado en cercanías del cruce de cables de alta tensión del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, reconocido por su abundancia de peces y su atractivo para la pesca deportiva.

El dorado, especie emblemática del litoral argentino y conocido como el "tigre del Paraná", alcanzó aproximadamente 1,10 metros de longitud. La pelea con el ejemplar se extendió durante unos 30 minutos hasta su captura con carnada.

Tras las fotografías de rigor, los pescadores decidieron devolver el animal al río, respetando la práctica de pesca con devolución, cada vez más difundida entre los aficionados a esta actividad.

La experiencia fue destacada por los participantes como un momento inolvidable dentro de una jornada que reafirma al río Paraná como uno de los principales destinos de pesca deportiva del país.