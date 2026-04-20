Diputados: comienza el tratamiento de la Ley de Hojarasca

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de Diputados iniciará este martes la discusión, con la exposición de funcionarios

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de Diputados iniciará este martes la discusión, con la exposición de funcionarios

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de Diputados iniciará este martes la discusión, con la exposición de funcionarios

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de Diputados iniciará este martes la discusión, con la exposición de funcionarios

La Cámara de Diputados de la Nación activará este martes el tratamiento de la Ley de Hojarasca en comisión, pero no llevará el proyecto el recinto el miércoles , como había trascendido. La Libertad Avanza (LLA) decidió no convocar a una sesión esta semana para avanzar con la ley impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Este martes a las 15 se reunirá el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde expondrán funcionarios del Poder Ejecutivo .

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ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger presidente javier Milei.jpg

Está previsto que asistan Matías Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, y Alejandro Cacace, secretario de Desregulación y ex diputado nacional.

Tras la ronda de consultas, los titulares de las comisiones, Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz, tienen previsto pasar el dictamen a la firma. Si bien en principio trascendió que buscarían sesionar el miércoles, eso finalmente no sucederá.

El proyecto, redactado por Sturzenegger, propone la eliminación de normativas que el Ejecutivo considera anacrónicas o superadas por leyes más modernas.

Embed Terminando un día predicando los beneficios de la desregulación en Washington DC. La presidencia de @JMilei es un ejemplo que captura la atención de todo el mundo. VLLC! pic.twitter.com/ALwbJ9LW5Z — Fede Sturzenegger (@fedesturze) April 17, 2026

Las consecuencias no deseadas de la desregulación

Una de las consecuencias de lso recortes impulsados por Federico Sturzenegger es la drástica reducción de funciones dentro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el achique al mínimo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se cancelaron aproximadamente 1,000 servicios esenciales que el organismo ofrecía a precios accesibles para la comunidad. Los empleados de la institución advierten que esta medida genera un grave riesgo sanitario, ya que el sector privado no cuenta con la infraestructura necesaria para suplir estas tareas preventivas.

Este ajuste se enmarca en la política de desmantelamiento del Estado pormovido por el gobienro libertario de Javier Milei.