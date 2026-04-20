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El crimen de Nora Dalmasso: comienza el jury contra los fiscales que no resolvieron el caso

El desempeño de quienes tuvieron a su cargo la investigación, será evaluado a 20 años del asesinato de Nora Dalmasso.

20 de abril 2026 · 14:30hs
El crimen de Nora Dalmasso: comienza el jury contra los fiscales que no resolvieron el caso

Foto: Télam

El crimen de Nora Dalmasso: comienza el jury contra los fiscales que no resolvieron el caso

Tres fiscales enfrentarán un jury por presunto mal desempeño y negligencia durante la investigación del asesinato de Nora Dalmasso. Los funcionarios señalados son Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes permanecerán bajo evaluación hasta finales de mayo.

El tribunal, encabezado por Julieta Rinaldi, programó cinco audiencias entre el 21 y el 27 de abril. La convocatoria incluye a 37 testigos, entre los que figuran el viudo Marcelo Macarrón y sus hijos Valentina y Facundo. La Legislatura Unicameral de Córdoba inicia este martes un proceso sin precedentes en la provincia.

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La acusación, que estará a cargo de la fiscal general adjunta Bettina Croppi, surge a partir de un hallazgo reciente, posterior a la prescripción penal de la causa, que lleva ya dos décadas sin resolución. El fiscal Pablo Jávega detectó que el perfil genético encontrado en el cuerpo y la bata de Nora Dalmasso coincide con el ADN de Roberto Bárzola, un parquetista que trabajó en la vivienda de la víctima.

El crimen

Nora Dalmasso fue hallada asesinada el 26 de noviembre de 2006 en su casa del barrio Villa Golf, en Río Cuarto, Córdoba. El caso generó una fuerte conmoción social y mediática debido a la violencia del hecho y las circunstancias que rodearon la muerte. La investigación estuvo marcada por cambios en las hipótesis, imputaciones fallidas y la falta de resultados concluyentes.

Nora Dalmasso Crimen Jury
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