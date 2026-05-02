Milei viaja otra vez a Estados Unidos: ya realizó 15 visitas oficiales al país del norte desde 2023

Con nueva actividad se suman 16 salidas hacia América del Norte. El presidente será orador en una conferencia global del Instituto Milken en Los Ángeles

El presidente Javier Milei realizará una nueva visita oficial a Estados Unidos (EEUU) . Desde que comenzó su mandato en 2023, ya viajó 15 veces al país gobernado por Donald Trump . Con el viaje de la semana próxima, la lista se extiende a 16 salidas.

El último desmebarco del libertario en América del Norte fue el pasado 7 de marzo. El funcionario viajó a Miami para participar de una cumbre convocada de presidentes latinoamericanos convocada por Trump. Además de Milei, participaron Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y Daniel Noboa (Ecuador).

Milei se convirtió en un muñeco Lego para el Día del Trabajador

Milei viaja otra vez a Estados Unidos: ya hizo 15 visitas oficiales desde 2023

Ahora, Milei vuelve a volar hacia el norte. Aterrizará en Los Ángeles, donde participará de una conferencia y disertará frente a la audiencia.

Hace tan solo unas semanas, el pasado 18 de abril, el presidente libertario viajó Israel para participar de los festejos de la Independencia y recibir un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Bar-Ilan.

Milei Trump (2)

La agenda de Milei en Estados Unidos

En esta oportunidad, Milei fue invitado por el Instituto Milken y disertará el próximo miércoles 6 de mayo durante la 29ª Conferencia Global del think tank que congrega líderes de finanzas, tecnología y políticas públicas. El evento tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles.

La fecha exacta de su partida desde Argentina aún no fue confirmada. Según trascendió, el jefe de Estado viajará acompañado por el canciller Pablo Quirno y el embajador en EEUU, Alec Oxenford.

Por el momento aún resta definir si la comitiva argentina llegará el martes 5 a la noche o el miércoles 6. No se confirmó un encuentro con Donald Trump.