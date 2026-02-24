Uno Entre Rios | El País | Mattioli

Condenaron a Nico Mattioli por la muerte de una mujer en un siniestro vial ocurrido en Santo Tomé

El hijo de Leo Mattioli reconoció expresamente su culpabilidad en el hecho que se le atribuyó. Le impusieron tres años de prisión de ejecución condicional.

24 de febrero 2026 · 18:55hs
Nicolás Mattioli

gentileza

Nicolás Mattioli

El hijo de Leo Mattioli, Nicolás Exequiel Mattioli, fue condenado por la muerte de Claudia Laura Decurges en el marco de un siniestro vial ocurrido en Santo Tomé en 2024.

Se le impusieron tres años de prisión de ejecución condicional, siete años de inhabilitación para conducir vehículos automotores y reglas de conducta, entre ellas, una prohibición de acercamiento a 100 metros de los hijos de la mujer y del padre de ellos.

condenaron al dueno del pitbull que mato a garrafa, el perro comunitario de la unl

Condenaron al dueño del pitbull que mató a "Garrafa", el perro comunitario de la UNL

En un acuerdo de bloques del Senado se otorgó el cargo a la jujeña Carolina Moisés, de Convicción Federal. También se eligieron miembros para la AGN.

Senado: LLA cedió la vicepresidencia a peronistas aliados

La fiscal Rosana Marcolín dirigió la investigación que permitió llegar a la condena, la cual fue impuesta por la jueza Susana Luna en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló esta mañana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Conducción negligente de Mattioli

La muerte de Decurges fue minutos antes de las 8 de la mañana del sábado 21 de septiembre de 2024 en inmediaciones de la avenida Richieri entre Libertad y Alsina.

“Mattioli condujo de forma imprudente una camioneta Ford Ranger con la que embistió desde atrás a la víctima, quien se trasladaba en bicicleta”, recordó la fiscal en la audiencia. “Tanto el condenado como Decurges circulaban por la margen derecha de la avenida Richieri en dirección oeste–este”, agregó la funcionaria del MPA y remarcó que “una de las testigos confirmó que la víctima lo hacía de forma correcta, en línea recta y cerca de la cuneta”.

Marcolín también precisó que “las pericias concluyeron que Mattioli circulaba aproximadamente a 53,31 kilómetros por hora en una avenida en la que la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora”. En tal sentido agregó que “los análisis toxicológicos también arrojaron que Mattioli no tenía alcohol ni estupefacientes en sangre”.

“Sin embargo, el condenado condujo de forma negligente y sin tomar las debidas precauciones, razón por la cual no advirtió la presencia de la ciclista”, planteó la fiscal y añadió que “el informe accidentológico concluyó que no hubo maniobra de evasión ni intento de frenada por parte de Mattioli, y además no existía obstáculo para que no pueda divisar a la víctima antes de impactarla”.

“Al ser embestida, Decurges salió despedida de la bicicleta hacia la derecha de la calzada y sufrió un traumatismo grave de cráneo que le ocasionó la muerte momentos después”, subrayó la fiscal.

Mattioli reconoció expresamente su culpabilidad en el hecho que se le atribuyó. Además, junto con sus abogados defensores, manifestaron su conformidad con la descripción del ilícito imputado, con la calificación legal, con la pena solicitada y con el procedimiento abreviado elegido.

Por su parte, el hijo mayor de edad de Decurges se constituyó como querellante junto con sus dos hermanos menores de edad, quienes fueron representados por su padre. Ellos también manifestaron su conformidad con lo resuelto.

La fiscal Marcolín también remarcó en la audiencia que “siempre estuvimos en contacto con la familia de origen de Decurges, a quienes les fuimos informando los avances de la investigación” y concluyó que “ellos también manifestaron su conformidad con lo resuelto”.

Mattioli Santo Tomé Muerte Prisión
Noticias relacionadas
Los aumentos de los peajes en ruas nacionales fueron aprobados por el Gobierno nacional y rigen desde esta semana. Cómo quedaron los cuadros tarifarios

Los peajes de rutas nacionales aumentan casi un 20%

El mismo fue dado a conocer por el SENASA y se registró en la localidad bonaerense de General Juan Madariaga.

Gripe aviar: confirman nuevo caso y recomiendan a productores reforzar medidas sanitarias

Milei abrirá las sesiones ordinarias del Congreso el próximo domingo

Javier Milei abrirá las sesiones ordinarias del Congreso el próximo domingo

El Ministerio de Economía oficializó la convocatoria para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco de la privatización de Corredores Viales SA.

Lanzaron licitación para privatizar rutas nacionales, entre éstas la 12 y la 18

Ver comentarios

Lo último

River llegó a un acuerdo de palabra por Chacho Coudet

River llegó a un acuerdo de palabra por Chacho Coudet

Amargo empate sin goles entre Platense y Defensa y Justicia

Amargo empate sin goles entre Platense y Defensa y Justicia

Histórico: Bodo Glimt derrotó a Inter, último finalista, y clasificó a octavos

Histórico: Bodo Glimt derrotó a Inter, último finalista, y clasificó a octavos

Ultimo Momento
River llegó a un acuerdo de palabra por Chacho Coudet

River llegó a un acuerdo de palabra por Chacho Coudet

Amargo empate sin goles entre Platense y Defensa y Justicia

Amargo empate sin goles entre Platense y Defensa y Justicia

Histórico: Bodo Glimt derrotó a Inter, último finalista, y clasificó a octavos

Histórico: Bodo Glimt derrotó a Inter, último finalista, y clasificó a octavos

El entrerriano Juan Ignacio Eihhorst, rumbo al Mundial de Atletismo en Bulgaria

El entrerriano Juan Ignacio Eihhorst, rumbo al Mundial de Atletismo en Bulgaria

Condenaron a Nico Mattioli por la muerte de una mujer en un siniestro vial ocurrido en Santo Tomé

Condenaron a Nico Mattioli por la muerte de una mujer en un siniestro vial ocurrido en Santo Tomé

Policiales
La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Dolor: el motociclista fallecido en la Ruta 23 era un conocido enfermero de Chajarí y Ubajay

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Ruta 23: un motociclista chocó un perro, sufrió heridas graves y murió

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Autovía 14: volcó una camioneta que remolcaba un tráiler

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Paraná: anulan selección de jurado popular y dictan prisión preventiva para uno de los acusados

Ovación
River llegó a un acuerdo de palabra por Chacho Coudet

River llegó a un acuerdo de palabra por Chacho Coudet

Histórico: Bodo Glimt derrotó a Inter, último finalista, y clasificó a octavos

Histórico: Bodo Glimt derrotó a Inter, último finalista, y clasificó a octavos

Amargo empate sin goles entre Platense y Defensa y Justicia

Amargo empate sin goles entre Platense y Defensa y Justicia

El entrerriano Juan Ignacio Eihhorst, rumbo al Mundial de Atletismo en Bulgaria

El entrerriano Juan Ignacio Eihhorst, rumbo al Mundial de Atletismo en Bulgaria

Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

Gimnasia de Concepción conoce a sus rivales en la temporada 2026 del Torneo Federal A

La provincia
Frigerio celebró la licitación de la concesión de las rutas 18 y 12 en Entre Ríos

Frigerio celebró la licitación de la concesión de las rutas 18 y 12 en Entre Ríos

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

San Benito: el Comité de Cuenca del Arroyo Las Tunas se reunió con el intendente

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Inauguran una muestra por el 60° aniversario del parque nacional El Palmar

Paraná: rigen cambios para tramitar la licencia de conducir

Paraná: rigen cambios para tramitar la licencia de conducir

Presentan el colectivo Cultura por la Memoria en la Facultad de Humanidades de la UADER

Presentan el colectivo Cultura por la Memoria en la Facultad de Humanidades de la UADER

Dejanos tu comentario