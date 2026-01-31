Uno Entre Rios | El País | Sable Corvo

Sable corvo de José de San Martín: historiadores rechazan traslado

La Asociación Argentina de Investigadores en Historia expresó que el tralado del sable corvo de San Martín representa un grave antecedente para el patrimonio

31 de enero 2026 · 12:23hs
La Asociación Argentina de Investigadores en Historia (Asahi) rechazó la decisión del Gobierno que dispone el retiro del sable corvo de José de San Martín del Museo Histórico Nacional para su traslado al Regimiento de Granaderos a Caballo: "Representa un grave antecedente".

La reubicación del arma que empuñó el prócer correntino al Regimiento de Granaderos a Caballo fue cuestionada ya que sus herederos, la familia Rosas Ezcurra, manifestaron expresamente el destino del arma cuando realizaron la donación: “Esta medida representa un grave antecedente en materia de protección de patrimonio histórico”, puntualizaron.

El presidente Javier Milei desatiende el pedido expreso de los herederos de San Martín, y por decreto envía el sable corvo al Regimiento de Granaderos a Caballos.

Días atr´s se difundió que el Gobierno nacional le quitará la custodia del sable corvo del general José de San Martín al Museo Histórico Nacional para darselo en custodia al Regimiento de Granderos a Caballo, desatendiendo el pedido expreso de los herederos de la reliquia, descendientes de Juan Manuel de Rosas.

La intención es hacer el traspaso durante una ceremonia en la localidad santafesina de San Lorenzo, el próximo 3 de febrero cuando se cumpla un nuevo aniversario de la batalla de San Lorenzo, bautismo de fuego de los Granderos, donde la reliquia se usaría como "cotillón" para una teatralización.

La información brindada por Clarín salió de varias fuentes, por un lado dos vinculadas a la Secretaría de Cultura de la Nación y una de la provincia de Santa Fe, confirmaron que el intendente de San Lorenzo, solicitó el sable del general para ser usado como "cotillón" en una ceremonia. El Gobierno utilizará la ceremonia para formalizar el tcambio de destino de la reliquia histórica. El arma dejará de estar en el museo, donde es visitada por miles de personas, para pasar a ser custodiada por el Regimiento de Granaderos.

El comunicado de La Asociación Argentina de Investigadores en Historia (Asahi)

La Asociación Argentina de Investigadores en Historia expresa su rechazo a la decisión del gobierno nacional que dispone el retiro del sable corvo del general José de San Martín del Museo Histórico Nacional para su traslado al Regimiento de Granaderos a Caballo.

Por un lado, la disposición contraviene el decreto presidencial de 1897, que acepta la donación de la reliquia a la Nación Argentina por parte de sus últimos poseedores y establece como destino el Museo Histórico Nacional, institución pública, civil y abierta a la ciudadanía. En 1967, durante la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, el sable fue dado en custodia al Regimiento de Granaderos y en 2015 un nuevo decreto presidencial lo restituyó al MHN. Por otro, desconoce el valor patrimonial, histórico y simbólico que implica su preservación y exhibición en el MHN, con condiciones de conservación y acceso al público garantizados –el sable se exhibe en un recinto especial y goza de custodia permanente de granaderos.

La ASAiH advierte que esta medida representa un grave antecedente en materia de protección de patrimonio histórico, al subordinar criterios museológicos a decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, y llama a su inmediata revisión.

