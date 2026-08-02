Agustín Canapino se adueñó del triunfo en Clase 3

En San Juan, Agustín Canapino logró su cuarta victoria del año en la divisional mayor. En Clase 2 hubo podio para Exequiel Bastidas.

Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) continúa edificando una primera temporada completa en la Clase 3 del Turismo Nacional casi perfecta. El piloto del Salvita Racing se impuso en la entretenida final correspondiente a la 7ª fecha del campeonato 2026, disputada en el Circuito Internacional “San Juan Villicum”, y alcanzó así su 4ª victoria del año en la categoría que lo tiene como cómodo líder del certamen.

El Titán, que en esta segunda visita de la temporada al trazado cuyano cargó 40 kilos de lastre por su condición de líder de la tabla anual, terminó festejando su 5º triunfo en la Clase 3 en un fin de semana en el que su Chevrolet Cruze no parecía el favorito para ganar. Sin embargo, emergió victorioso una vez más para extender el gran momento del Canning Motorsports, que este año también ganó con Jeremías Olmedo (Chevrolet Cruze).

Si bien largó desde la pole position, perdió la punta en la largada con Ever Franetovich (Ford Focus) y cayó al 4º lugar luego de ser superado por Facundo Ardusso (Toyota Corolla), en la primera vuelta, y por Jorge Barrio (Chevrolet Cruze), en el 4º giro.

El camino hacia una nueva victoria se allanó a partir de la 5ª vuelta, cuando el parejense del Ale Bucci Racing y el pinamarense del Febase Performance pisaron una mancha de aceite, lo que dejó a Canapino en el 2º puesto. Apenas dos giros después, la rotura del motor del venadense del GC Competición, que lideraba la competencia sin apremios, no sólo terminó con las ilusiones de los hinchas de Ford (marca que sigue sin ganar en 2026) sino que proyectó al triunfo a Chevrolet por 5ª vez en el año.

“No estaba para ganar la serie ni la final pero se terminó dando. Hay que aprovechar cuando la suerte está de tu lado, y nosotros estuvimos en el lugar justo en el momento indicado. No teníamos el auto más rápido, pero sí era regular y consistente. El Chevrolet Cruze es un auto noble, pero al que cuesta hacerlo andar. Lo venimos llevando finito y está como a mi me gusta, pero no será fácil mantener esta contundencia en las próximas carreras”, señaló a Campeones.

La marca logró el “1-2” por primera vez en una final desde la 2ª fecha de 2025 en el Oscar Cabalén pero la desazón de Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) contrastó con la euforia de Canapino. El subcampeón 2025, que cayó al 4º puesto cuando pisó la mancha de aceite, cosechó su 3º podio en las últimas cuatro carreras (en la restante terminó 4º) luego de aprovechar el abandono de Franetovich y de superar a Ardusso.

Por su parte, Joel Gassmann de Crespo con el Chevrolet Cruze avanzó en el clasificador, ya que tras largar en la 24° posición terminó 15° en la final corrida en el circuito puntano.

Podio de Exequiel Bastidas en Clase 2

La Clase 2 también fue parte del espectáculo, donde Pedro Grippo venció en la séptima final y festejó a bordo del Toyota que alista GR Competición, que cuenta con la preparación de Rubén Guerini en el motor.

La carrera cambió cuando transcurría la mitad de su recorrido (7ª vuelta) y Balerini había conseguido una ventaja de 1”5/10 cuando en una de las curvas su Peugeot transitó sobre un sector sin adherencia (fluidos que dejó el motor del Toyota de Juan Martín Eluchans) y por ello perdió el control terminando afuera de pista y obligando a una neutralización.

Tras esa situación, el piloto de El Calafate (Santa Cruz) tomó la vanguardia y se mantuvo con un buen margen sobre sus escoltas, el tucumano Maximiliano Bestani y al paranaense Exequiel Bastidas, quien pudo recuperar posiciones (se había retrasado hasta el octavo puesto) y sobre los últimos giros peleó por el último escalón del podio con el salteño Francisco Coltrinari (Peugeot).

Con esta cuarta posición, Coltrinari consiguió empatar en el puntaje del campeonato (201) con el mendocino Tomás Vitar (Nissan), quien terminó 7°, ubicándose entre ellos el cordobés Andrés Calderón (Peugeot) y el tucumano Braian Reinoso (Toyota); el top10 se completó con el rafaelino Juan Ignacio Canela (Toyota), el misionero Martín Blasig (Peugeot) y el santafesino Thiago Ferrari (Ford) que progresó nueve lugares.

El próximo compromiso para el TN será durante el fin de semana del 28, 29 y 30 de agosto, en el autódromo de Oberá, Misiones.