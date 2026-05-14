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Javier Milei celebró el dato de inflación: "Retornando a la normalidad a pesar de los intentos golpistas"

El Presidente, Javier Milei, celebró este jueves el dato de la baja de la inflación en abril que publicó el Indec. También celebró el ministro Luis Caputo.

14 de mayo 2026 · 17:34hs
Javier Milei celebró el dato de inflación.

Javier Milei celebró el dato de inflación.

El presidente Javier Milei celebró este jueves el dato de la baja de la inflación en abril que publicó el Indec y afirmó: “Retornando a la normalidad”. Y agregó: “A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente”.

LEER MÁS: Qué dijo Javier Milei sobre el 3,4% de inflación de marzo

Más de las expresiones de Javier Milei

El mandatario se pronunció así en su cuenta de X minutos después de que se confirmara que la inflación de abril fue del 2,6% quebrando la racha alcista del índice. Vonstató que también se hizo eco el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que “la inflación de abril fue de 2,6%, la mas baja en cinco meses”.

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Y siguió: “El IPC Nacional registró una variación mensual de 2,6% en abril, desagregada en una suba de 2,3% en el IPC Núcleo, 4,7% en la categoría Regulados y 0% en Estacionales. La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre”, continuó en X.

Y agregó: “Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017. La variación interanual del nivel general fue de 32,4%, con subas de 32,4%, 43% y 12,1% en las categorías Núcleo, Regulados y Estacionales, respectivamente”.

Javier Milei Inflación
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