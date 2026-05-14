El informe de Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) alertó sobre caída salarial, más informalidad y deterioro del empleo formal.

Cifra: aumentó la informalidad y cayó el salario real durante el gobierno de Milei.

El último informe sobre mercado de trabajo elaborado por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra) trazó un panorama crítico sobre la evolución del empleo, los salarios y las condiciones sociales durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei.

El documento sostiene que, pese a una recuperación parcial de la actividad económica en 2025, el crecimiento estuvo concentrado en sectores de baja generación de empleo y convivió con una fuerte pérdida del poder adquisitivo y un deterioro de la calidad laboral.

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El mercado laboral se deterioró pese al crecimiento del PBI, según un informe de Cifra

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Según Cifra, entre los cuartos trimestres de 2023 y 2025 el Producto Bruto Interno (PBI) creció 5,2%, aunque con una dinámica "desbalanceada" entre sectores. Mientras la intermediación financiera, las actividades primarias y los hoteles y restaurantes registraron expansiones significativas, ramas intensivas en empleo como la construcción, la industria y la administración pública sufrieron fuertes retrocesos.

El informe advierte que este comportamiento sectorial derivó en una muy baja capacidad de generación de puestos de trabajo. En ese período, el empleo total aumentó apenas 113.000 puestos, equivalente a un 0,5%, pese al crecimiento de la economía. Al mismo tiempo, la industria y la construcción destruyeron casi 228.000 empleos netos, mientras que la administración pública y la enseñanza perdieron otros 51.600.

Además, el estudio señala que en el último año analizado (entre fines de 2024 y fines de 2025) el total de puestos laborales directamente cayó en alrededor de 11.000.

Uno de los ejes centrales del trabajo es el deterioro de la calidad del empleo. Cifra sostiene que en los dos años del actual gobierno se perdieron 265.800 empleos asalariados registrados, mientras crecieron en 345.700 los trabajos no asalariados, principalmente actividades informales y de cuenta propia consideradas “empleos refugio”.

Las cifras del sistema previsional también muestran una caída persistente del empleo registrado. Entre noviembre de 2023 y enero de 2026 se destruyeron 304.300 puestos asalariados formales, con una reducción sostenida del empleo privado durante ocho meses consecutivos.

El informe agrega que la tasa de desempleo pasó del 5,7% al 7,5% entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, lo que equivale a unos 439.000 desocupados más a nivel nacional. La subocupación y la informalidad también aumentaron.

Entre los grupos más afectados aparecen los varones jóvenes de hasta 29 años. La tasa de empleo de ese segmento cayó del 49% al 42%, mientras que la desocupación subió del 11,5% al 16,2%. Cifra vincula este fenómeno con un "efecto desaliento" y el retiro de parte de los jóvenes del mercado laboral.

El documento también remarca que la recuperación económica no se tradujo en una mejora del consumo popular. Durante el primer bimestre de 2026, el consumo total de carne cayó 8% interanual y el de leche retrocedió 6,3%, indicadores que, según Cifra, reflejan el deterioro de los ingresos de los sectores medios y bajos.

En materia salarial, el informe describe una nueva etapa de pérdida del poder adquisitivo desde agosto de 2025, en un contexto de aceleración inflacionaria, límites oficiales a las paritarias y debilitamiento de la negociación sindical. El salario registrado real promedio acumuló una caída cercana al 9% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026.

La situación es más severa en el sector público. Los salarios estatales se ubicaron en febrero de 2026 un 18,3% por debajo de los niveles de noviembre de 2023, mientras que en la administración pública nacional la pérdida alcanzó el 37,2%.

Cifra también destaca el derrumbe del salario mínimo, vital y móvil. Según el estudio, en marzo de 2026 alcanzó el segundo valor real más bajo de los últimos 32 años, apenas por encima del piso registrado en junio de 2002.

El trabajo sostiene que las jubilaciones constituyen uno de los principales componentes del ajuste fiscal. La jubilación mínima, incluyendo el bono previsional, perdió 18,8% de poder adquisitivo entre fines de 2023 y marzo de 2026. En perspectiva histórica, Cifra afirma que el haber mínimo se encuentra incluso por debajo de los niveles de la década de 1990.

En contraste, la Asignación Universal por Hijo (AUH) fue una de las pocas políticas sociales que mostró una mejora real, con un incremento del 98,5% en su capacidad de compra respecto de noviembre de 2023. Sin embargo, la Tarjeta Alimentar acumuló una caída real cercana al 40% debido al congelamiento de sus montos.

Finalmente, el informe concluye que el actual esquema económico consolidó una estructura productiva con menor capacidad de generar empleo de calidad, mayor informalidad y un deterioro persistente de los ingresos laborales y previsionales.