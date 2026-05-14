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La inflación de abril fue 2,6% y cortó una racha de 10 meses sin bajas

El IPC de abril fue de 2,6%, desaceleró frente a marzo y acumuló 12,3% en el año. La inflación interanual alcanzó el 32,4%.

14 de mayo 2026 · 16:13hs
La inflación de abril fue 2

La inflación de abril fue 2,6% y cortó una racha de diez meses sin bajas.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en abril una suba de 2,6%, según informó el Indec. De esta manera, la inflación mensual desaceleró 0,8 puntos porcentuales respecto de marzo y quebró una racha de diez meses consecutivos sin descensos en el ritmo de aumento de precios.

Con el dato de abril, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre del año alcanzó el 12,3%, mientras que la variación interanual llegó al 32,4%.

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El resultado estuvo en línea con las previsiones que manejaban tanto el Gobierno nacional como las consultoras privadas, que anticipaban una moderación en el índice tras los incrementos registrados en marzo.

Entre los rubros que más impulsaron la suba mensual se destacaron transporte y educación, sectores que volvieron a mostrar ajustes por encima del promedio general.

Pese a la desaceleración mensual, el acumulado de inflación en los primeros cuatro meses del año ya superó la proyección anual contemplada por el Gobierno en el Presupuesto 2026, lo que vuelve a poner el foco sobre la evolución de los precios en los próximos meses.

El dato de abril representa además una señal seguida de cerca por el mercado y los analistas económicos, ya que refleja una continuidad en la tendencia de menor inflación observada desde fines del año pasado, aunque todavía con niveles elevados en términos interanuales.

Inflación Indec abril
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