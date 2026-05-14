Inflación: consultoras prevén una desaceleración del IPC en abril

Las consultoras estiman que la inflación de abril bajó al 2,4%-2,5% tras el pico de marzo. El Indec dará su informe este jueves.

Después del salto de la inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%, las principales consultoras privadas coinciden en que abril la suba de precios pisó el freno y estiman que se ubicaría entre el 2,4% y el 2,5%. Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De confirmarse esa cifra, la inflación interanual bajaría de 32,6% a la zona del 32,1%-32%, lo que marcaría su segunda baja al hilo.

En tanto, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires se desaceleró hasta el 2,5% en abril y acumuló un alza de 11,6% desde que arrancó el año, según el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

El alivio llegaría tras un marzo afectado por el incremento en educación, combustibles y alimentos. En abril, en cambio, varios de esos factores perdieron intensidad y permitieron retomar el sendero de desaceleración que el Gobierno busca consolidar.

Uno de los principales motores de la desaceleración fue el rubro educación, que suele registrar fuertes subas en marzo por el inicio del ciclo lectivo. Según C&T Asesores Económicos, luego de haber aumentado 12% en marzo, en abril el incremento habría sido cercano al 5%.

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También se moderó el rubro de alimentos y bebidas, el de mayor peso en la canasta del IPC. El relevamiento de la consultora liderada por María Castiglione y Camilo Tiscornia mostró una suba cercana al 1%, después de dos meses con aumentos superiores al 3%. La carne, que venía presionando con fuerza, avanzó apenas 2%, el menor ritmo desde septiembre del año pasado, mientras que frutas y verduras registraron bajas.

"Durante abril los precios de la carne mostraron un comportamiento más moderado, con una variación del 1,9%, lo que representa la mitad del aumento registrado en marzo. Con una mayor estabilidad en los precios mayoristas, la brecha con los valores de mostrador se redujo, mejorando los márgenes. En este contexto, se espera que esta dinámica se mantenga durante mayo", destacaron desde EcoGo.

En la misma línea, Equilibra estimó que alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron apenas 1,2%, muy por debajo del promedio general. Además, los servicios públicos también ayudaron a contener la inflación, con menores ajustes en gas y electricidad, lo que redujo la presión del rubro vivienda.

Transporte y regulados siguieron por encima del promedio

Sin embargo, no todos los componentes mostraron la misma dinámica. El transporte volvió a ubicarse entre los rubros con mayores subas, impulsado por el aumento de combustibles y por el impacto del alza internacional del petróleo.

Equilibra calculó que transporte aumentó 4,3%, mientras que los precios regulados en su conjunto subieron 4,7%, muy por encima del nivel general.

Por su parte, Fundación Libertad y Progreso destacó que el transporte se aceleró hasta 7,4% mensual, aunque con una tendencia descendente a lo largo de las semanas.

Indumentaria también mostró aumentos superiores al promedio, en un comportamiento estacional asociado al cambio de temporada, mientras que en bienes y servicios varios sobresalieron los incrementos en artículos de tocador, según C&T Asociados.

inflacion julio

Inflación núcleo en torno al 2%

Otro dato alentador fue la evolución de la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales y permite medir la tendencia de fondo del proceso inflacionario. Equilibra estimó una inflación núcleo de 2%, frente al 3,2% de marzo, lo que refleja una desaceleración más consistente.

En paralelo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central prevé que la inflación mensual se mantendrá por encima del 2% al menos hasta julio, aunque con una trayectoria descendente durante el segundo semestre.

Las consultoras coinciden en que mayo podría convertirse en un punto de inflexión. Desde Fundación Libertad y Progreso sostuvieron que existe una alta probabilidad de que la inflación mensual “empiece con uno” si se mantiene la estabilidad cambiaria y no se produce un nuevo salto en el precio de los combustibles. Vale destacar que este mes finalizó el congelamiento de los precios de las naftas impulsado por YPF en medio del conflicto en Medio Oriente.

Según consignó Ámbito Financiero, el principal riesgo sigue siendo el contexto internacional, particularmente la evolución del conflicto entre EEUU, Israel e Irán y su impacto sobre el petróleo. Si ese frente no suma presión adicional, abril podría haber marcado el regreso a una dinámica de inflación más cercana al objetivo oficial de perforar el umbral del 2% mensual.