Indec: la canasta de crianza alcanzó $571.106 en noviembre

Según el Indec, el costo mensual de mantener a niños y adolescentes sigue en aumento, con los mayores gastos en el tramo de 6 a 12 años: cuesta $571.106.

15 de diciembre 2025 · 22:14hs
El costo mensual de la canasta de crianza volvió a aumentar en noviembre, dejando en evidencia el impacto económico que implica mantener y cuidar a niños y adolescentes en Argentina.

De acuerdo con los últimos datos difundidos por el Indec, criar a un chico de entre 6 y 12 años demandó $571.106 mensuales, el valor más alto entre todos los tramos etarios medidos.

Más datos del Indec

La canasta de crianza es un indicador que refleja cuánto dinero necesitan las familias para cubrir los gastos esenciales vinculados al desarrollo, bienestar y cuidado de niños y adolescentes, contemplando tanto el consumo directo como el tiempo destinado a su atención.

Los montos varían según la edad del niño o niña, ya que cambian las necesidades de consumo y las horas de cuidado requeridas. En noviembre, los valores fueron:

Menores de 1 año: $450.355 Niños de 1 a 3 años: $535.823 Niños de 4 a 5 años: $454.165 Niños de 6 a 12 años: $571.106.

En el caso de los bebés menores de un año, el gasto mensual se explicó por $142.416 en bienes y servicios, mientras que el costo del cuidado representó $307.939. Para el grupo de 1 a 3 años, los bienes y servicios sumaron $183.892 y el cuidado alcanzó $351.930 mensuales.

