Elevan a juicio la causa por doble femicidio contra Pablo Laurta

La Justicia de Córdoba elevó a juicio la causa del doble femicidio cometido por Pablo Laurta, quien asesinó a su ex y exsuegra, y fue detenido con su hijo en Gualeguaychú.

16 de diciembre 2025 · 07:33hs
La Justicia de Córdoba elevó a juicio oral la causa que investiga el doble femicidio cometido por Pablo Laurta en perjuicio de su ex mujer Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio a principios de octubre.

Conforme a la información publicada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, estableció que la investigación vaya a debate oral y público. Laurta se encuentra detenido con prisión preventiva por los delitos de homicidio agravado por el vínculo, alevosía, y por mediar violencia de género; amenazas, violación de domicilio y desobediencia de autoridad contra su ex pareja y su ex suegra.

Laurta fue atrapado el pasado 12 de octubre en el hotel Berlín de Gualeguaychú. El chico de 5 años estaba junto a su padre y los investigadores están convencidos de que lo iba a cruzar a Uruguay de manera ilegal.

Homicidio del chofer en Entre Ríos

Laurta no sólo asesinó a su ex y su exsuegra, también ultimó al chofer de Uber Martín Palacio, cuyo cuerpo fue hallado desmembrado en campos del departamento Concordia y Tala. La investigación comenzó con la desaparición de Palacio, a quien se le había visto por última vez con Laurta en la terminal de Concordia.

A través de las cámaras de seguridad y el rastreo de las antenas de telefonía móvil, la Fiscalía pudo establecer que Laurta asesinó a Palacio, aparentemente con el fin de robarle el vehículo y usarlo para escapar hacia Córdoba, donde planeaba cometer el doble femicidio.

La imputación de "homicidio criminis causa", es decir, un crimen cometido para facilitar otro delito. Este delito se habría consumado con el propósito de asegurar la impunidad de Laurta en sus planes de fuga, lo que implica una premeditación en los crímenes.

La declaración de Laurta

Pablo Laurta, preso por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en Córdoba y por el asesinato del remisero Martín Palacio en Concordia, estuvo casi una hora y media ante el fiscal de Violencia de Género y Familiar de segundo turno Gerardo Reyes en el edificio de Tribunales 2 de Córdoba a finales de octubre.

La Fiscalía precisó en ese momento que el acusado “no contestó preguntas en relación con la causa”. Solo hizo referencia a sus denuncias anteriores en la Fiscalía de Integridad Sexual de 1 turno y al pedido de restitución internacional de su hijo.

La indagatoria se concretó tras un operativo especial para el traslado de Laurta desde la cárcel de Cruz del Eje, a 140 kilómetros, adonde está detenido en un pabellón de máxima seguridad. Terminado el trámite, es llevado nuevamente a esa prisión.

Asistido por la defensora oficial, Alfonsina Muñiz, fue ella quien había pedido a la fiscalía que la indagatoria fuera presencial y no a través de una videoconferencia, como era la intención original de la Justicia para evitar los riesgos del traslado.

Pablo Laurta femicidio Juicio
