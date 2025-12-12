Según Indec, la industria utilizó 61% de su capacidad instalada en octubre. Textiles registró la mayor caída de actividad en comparación interanual.

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 61,0% en octubre, nivel inferior al del mismo mes de 2024, que fue de 63,0%, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La manufactura de productos textiles fue la que registró la mayor baja interanual, con un nivel de utilización de 32,5% frente a 47,8% en octubre del año pasado. En cambio, refinación del petróleo subió de 79,1% a 82,2%.

Los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron refinación del petróleo (82,2%), industrias metálicas básicas (71,1%), productos alimenticios y bebidas (68,7%), sustancias y productos químicos (63,6%), y papel y cartón (62,3%).

Los bloques sectoriales que se ubicaron debajo del nivel general fueron productos minerales no metálicos (60,5%), industria automotriz (56,1%), edición e impresión (53,2%), metalmecánica excepto automotores (48,2%), productos del tabaco (42,9%), productos de caucho y plástico (42,6%) y productos textiles (32,5%).

En octubre de 2025, las principales incidencias negativas respecto al mismo mes de 2024 se observaron en la fabricación de papel y cartón y en los productos de caucho y plástico.

La producción de papel y cartón presentó en octubre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 62,3%, inferior al del mismo mes del año anterior (72,9%), debido principalmente a una menor fabricación de papel y cartón para envases y embalajes.

Más detalles para tener en cuenta

Los productos de caucho y plástico presentaron en octubre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 42,6%, inferior al registrado en el mismo mes de 2024 (48,9%), como consecuencia de los menores niveles de fabricación de manufacturas de plástico y de neumáticos.

En efecto, según datos del Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), las manufacturas de plástico registraron una caída de 9,7% con respecto al mismo mes del año anterior, y la fabricación de neumáticos mostró una disminución de 28,7% para la misma comparación.

Los productos textiles tuvieron en octubre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 32,5%, inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (47,8%), como consecuencia de los menores niveles de producción de hilados de algodón y de tejidos.

Según datos del IPI manufacturero, la producción de hilados de algodón registró una caída de 34,7% con respecto al mismo mes del año anterior, y la fabricación de tejidos y acabado de productos textiles, una disminución de 34,1% para la misma comparación.

Por su parte, la industria automotriz registró un nivel de utilización de la capacidad instalada de 56,1%, inferior al de octubre de 2024 (61,2%), debido a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Los productos alimenticios y bebidas tuvieron un nivel de utilización de la capacidad instalada de 68,7%, inferior al registrado en octubre del año anterior (69,5%), vinculado principalmente a una menor producción de carne vacuna, así como también a una disminución en el segmento de elaboración de bebidas, informó Indec.