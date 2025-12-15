Uno Entre Rios | La Provincia | Ruta 14

Vialidad Nacional sancionó a la ex concesionaria de la ruta 14

Desde Vialidad Nacional se imputó a Caminos del Río Uruguay por severas deficiencias en señalizaciones verticales en la ruta 14.

15 de diciembre 2025 · 17:56hs
Nueva imputación y multa para la ex prestadora de los servicios en la Autovía 14.

En el Boletín Oficial de la Nación, edición de este lunes 15 de diciembre, sorprendió la publicación de una resolución emitida por Vialidad Nacional, en la que se imputa a la firma que fuera concesionaria de la Ruta 14, Caminos del Río Uruguay, por severas deficiencias en señalizaciones verticales, razón por la cual se le aplica una multa de 2.883.000 unidades de penalización.

peaje estacion yerua.jpg
A principio de año hubo reclamo de los ex empleados de la ruta 14.

El artículo primero de la Resolución 1975/2025 imputa formalmente a Caminos del Río Uruguay Sociedad Anónima “la comisión de una infracción a la obligación contractual dispuesta en el artículo 7° “Condiciones a cumplir en la conservación de rutina”, inciso 7.9 “Señalamiento y seguridad”, apartado 7.9.1. “Señalamiento vertical lateral”, (…) consistente en la existencia de 155 (ciento cincuenta y cinco) señales verticales deficientes, faltantes y sin reemplazo por pérdida de vigencia, en la Ruta Nacional N° 14, Provincia de Entre Ríos, Tramo Ubajay –Río Mocoretá”.

La multa de Vialidad Nacional

En el segundo artículo de la resolución se dispone aplicar a Caminos del Río Uruguay S.A. por el incumplimiento a que se refiere el artículo anterior, “la sanción de multa consistente en la suma de 2.883.000 UP (dos millones ochocientas ochenta y tres mil unidades de penalización) por la tarifa vigente”.

La concesión que durante muchos años tuviera Caminos del Río Uruguay sobre el corredor de las rutas 12 y 14 cayó hace ya meses e incluso, licitación mediante, ya existe una nueva empresa a la que le fue concesionado el tramo, por lo que sorprendió la imputación y la multa, publicada este lunes por Vialidad Nacional en el Boletín Oficial.

A todo esto, ex empleados de la empresa prestadora de los servicios indicaron que aún no cobraron su correspondiente indemnización por la baja de la concesión en abril pasado y debido a ello optaron por judicializar la medida ante la falta de respuesta de la empresa, ya que en muchos de los casos había empleados con más de 20 años de antigüedad.

Ruta 14 Vialidad Nacional concesionaria
