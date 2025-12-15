Dólar: el Banco Central anunció que las bandas cambiarias de flotación se actualizarán por inflación

El Banco Central de la República Argentina anunció que las bandas de flotación del dólar se actualizarán en base a la inflación a partir del 1 enero de 2026.

El BCRA anunció que las bandas de flotación del dólar se actualizarán por inflación a partir del 1 enero de 2026.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las bandas de flotación del dólar se actualizarán en base a la inflación a partir de enero próximo. El esquema se modificará a partir del 1 de enero de 2026 y “el techo y el piso de la flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual por Indec”.

La entidad que preside Santiago Bausili comunicó este lunes el inicio de una nueva fase del programa monetario, con el objetivo de “alcanzar la convergencia de la inflación doméstica al nivel de inflación internacional”.

Otro punto en el que hizo hincapié el BCRA fue en la acumulación de reservas, donde se comprometió a llevar a cabo "un programa de acumulación consistente”. En la misma se encuentra el Fondo Monetario Internacional (FMI), que insiste en la compra de divisas previstas en el programa.

“El avance exitoso en la resolución de los desequilibrios macroeconómicos y la convalidación de la fortaleza del programa económico frente a la incertidumbre política originada por las elecciones de medio término amplían el horizonte de planificación, creando condiciones favorables para el crecimiento, la re-monetización de la economía y la acumulación de reservas internacionales”.

En ese sentido y en concordancia con la fase de re-monetización de cara al 2026, el BCRA anunció las medidas que implementará el año entrante. El foco estará puesto en la acumulación de divisas.

Sin embargo, se comunicó que la nueva política monetaria se realizará “en función de la evolución de la inflación, su relación con el nivel de actividad y, las condiciones financieras que determinan la demanda de dinero”.

“Mientras la inflación observada se mantenga por encima de la inflación internacional, el BCRA mantendrá un sesgo monetario contractivo respecto de su estimación de la trayectoria base de demanda de dinero”.

Cambia el esquema de las bandas de flotación

La entidad financiera informó que el techo y piso de la banda de flotación cambiará se irá actualizando, mes a mes, en base al último dato de inflación que publique el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

“Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo”.

En la misma línea, el BCRA indicó que el sistema de flotación “seguirá cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio”.