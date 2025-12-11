Indec: la inflación fue del 2,5% en noviembre y la interanual alcanzó el 31,4% El nuevo dato del Indec muestra una nueva aceleración impulsada principalmente por el rubro Alimentos y Bebidas. El incremento fue del 2,5% el mes pasado. 11 de diciembre 2025 · 16:14hs

Según los datos del Indec, la inflación fue del 2,5% en noviembre.

El Indec informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 2,5% en noviembre de 2025 respecto al mes anterior, una nueva aceleración del índice que se ubica por encima del 2,3% registrado en octubre.

LEER MÁS: El Indec informó la inflación de octubre: fue del 2,3% Otros datos del Indec Con estos números, la inflación acumulada en 11 meses alcanzó el 27,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 31,4%.

Proyectan menos crecimiento y más inflación para la Argentina este año y en 2026 Reforma Laboral: los puntos destacados del proyecto

El dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se difundió en un contexto donde las consultoras privadas habían proyectado una inflación mensual de entre 2,3% y 2,5%. Embed #DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,5% en noviembre de 2025 respecto de octubre y 31,4% interanual. Acumularon un alza de 27,9% en once meses https://t.co/ffAwYcRnmd pic.twitter.com/9riSreaQQy — INDEC Argentina (@INDECArgentina) December 11, 2025 (NOTICIA EN DESARROLLO)