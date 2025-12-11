El Indec informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 2,5% en noviembre de 2025 respecto al mes anterior, una nueva aceleración del índice que se ubica por encima del 2,3% registrado en octubre.
Indec: la inflación fue del 2,5% en noviembre y la interanual alcanzó el 31,4%
El nuevo dato del Indec muestra una nueva aceleración impulsada principalmente por el rubro Alimentos y Bebidas. El incremento fue del 2,5% el mes pasado.
11 de diciembre 2025 · 16:14hs
Otros datos del Indec
Con estos números, la inflación acumulada en 11 meses alcanzó el 27,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 31,4%.
El dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se difundió en un contexto donde las consultoras privadas habían proyectado una inflación mensual de entre 2,3% y 2,5%.
