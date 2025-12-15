Talleres y CEF los mejores en Primera División

Talleres se adueñó del certamen masculino corto que tuvo su primera edición. En tanto, las chicas del barrio Mercantil ganaron el Gran Prix.

El sóftbol paranaense vivió un fin de semana cargado de emociones y definiciones, con la consagración de los campeones en las principales categorías de la Asociación Paranaense de Sóftbol (APS). Talleres de Paraná se alzó con el título en la rama masculina, mientras que el Centro de Educación Física N°5 (CEF) ratificó su dominio en la competencia femenina, cerrando un año deportivo verdaderamente destacado.

El Club Talleres de Paraná escribió una página histórica al consagrarse campeón del Primer Torneo de la Asociación Paranaense de Sóftbol, una competencia que inauguró el nuevo formato de torneos cortos impulsado por la entidad rectora local, con el objetivo de brindar mayor dinamismo y competitividad a la disciplina.

El equipo dirigido por César Anselmi mostró solidez, carácter y eficacia en los momentos decisivos del certamen. En semifinales, Talleres protagonizó un duelo intenso y muy parejo ante el Club Atlético Estudiantes (CAE), al que logró superar por 2 carreras a 1 en un encuentro cerrado, definido por detalles y una destacada labor defensiva.

Ya en la final, el conjunto rojiblanco mantuvo el nivel demostrado en la instancia previa y se impuso con autoridad frente a CEF por 4 corridas a 1, apoyado en un rendimiento colectivo sólido y una ofensiva contundente que supo aprovechar cada oportunidad. De esta manera,

El elenco de Talleres se convirtió en el primer campeón en la historia de los torneos cortos organizados por la Asociación Paranaense de Sóftbol, un logro que adquiere un valor especial por tratarse de la edición inaugural del formato.

Si bien el elenco de Talleres no consiguió clasificar a los playoffs del Segundo Torneo de la temporada, la consagración obtenida en el primero dejó una marca significativa en el año deportivo.

El campeonato ratificó el trabajo sostenido del cuerpo técnico y el compromiso del plantel, que supo capitalizar sus chances y cerrar el certamen con una consagración histórica para la institución.

En la rama femenina festejó CEF

CEF ganó entre las mujeres.

En la competencia femenina, el protagonismo volvió a ser del Centro de Educación Física (CEF), que se quedó con el título local tras imponerse en la serie final al conjunto de Oro Verde. Las chicas del barrio Mercantil alcanzaron el tan ansiado campeonato y coronaron una temporada excepcional, en la que también se consagraron campeonas a nivel nacional.

La jornada definitoria se disputó el sábado por la mañana, cuando se llevó a cabo el tercer juego de la serie final. En la previa, CEF llegaba como claro favorito, luego de haber ganado con contundencia los dos primeros encuentros por 6-0 y 7-0, resultados que reflejaron su superioridad tanto en ofensiva como en defensa.

Lejos de relajarse, el equipo campeón volvió a mostrar su jerarquía y cerró la final de la mejor manera, imponiéndose por 6 carreras a 1 en el último juego. Con una actuación sólida en todas sus líneas, CEF selló la serie y confirmó su dominio en el sóftbol femenino local.

De esta manera, el sóftbol paranaense bajó el telón de una etapa cargada de competencia y crecimiento, con los primeros equipos Talleres y CEF como los grandes protagonistas del fin de semana. La implementación de nuevos formatos, el alto nivel de los equipos y el acompañamiento del público reflejan el buen momento que atraviesa la disciplina en la capital entrerriana.

Para el elenco de Talleres, la consagración significó un hito institucional; para CEF, la reafirmación de un proyecto deportivo sólido y exitoso. Dos campeones, dos historias distintas, pero un mismo denominador común: el compromiso, el trabajo y la pasión por el sóftbol.