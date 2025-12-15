Uno Entre Rios | Ovación | Talleres

Talleres y CEF los mejores en Primera División

Talleres se adueñó del certamen masculino corto que tuvo su primera edición. En tanto, las chicas del barrio Mercantil ganaron el Gran Prix.

15 de diciembre 2025 · 18:28hs
Los chicos Talleres ganaron en Primera.

Gentileza Zona Softbol PNA.

Los chicos Talleres ganaron en Primera.

El sóftbol paranaense vivió un fin de semana cargado de emociones y definiciones, con la consagración de los campeones en las principales categorías de la Asociación Paranaense de Sóftbol (APS). Talleres de Paraná se alzó con el título en la rama masculina, mientras que el Centro de Educación Física N°5 (CEF) ratificó su dominio en la competencia femenina, cerrando un año deportivo verdaderamente destacado.

Talleres, el primer campeón

El Club Talleres de Paraná escribió una página histórica al consagrarse campeón del Primer Torneo de la Asociación Paranaense de Sóftbol, una competencia que inauguró el nuevo formato de torneos cortos impulsado por la entidad rectora local, con el objetivo de brindar mayor dinamismo y competitividad a la disciplina.

Belisario Ruiz y Nacho Koornstra

Juanele Comedy II reúne a los talleres de Litoral Stand Up Comedy

Quique recibirá en el estadio Guillermo Gayá a Estudiantes, buscando empardar la semifinal de la APB.

Este jueves se juegan las segundas semifinales de la APB

El equipo dirigido por César Anselmi mostró solidez, carácter y eficacia en los momentos decisivos del certamen. En semifinales, Talleres protagonizó un duelo intenso y muy parejo ante el Club Atlético Estudiantes (CAE), al que logró superar por 2 carreras a 1 en un encuentro cerrado, definido por detalles y una destacada labor defensiva.

Ya en la final, el conjunto rojiblanco mantuvo el nivel demostrado en la instancia previa y se impuso con autoridad frente a CEF por 4 corridas a 1, apoyado en un rendimiento colectivo sólido y una ofensiva contundente que supo aprovechar cada oportunidad. De esta manera,

El elenco de Talleres se convirtió en el primer campeón en la historia de los torneos cortos organizados por la Asociación Paranaense de Sóftbol, un logro que adquiere un valor especial por tratarse de la edición inaugural del formato.

Si bien el elenco de Talleres no consiguió clasificar a los playoffs del Segundo Torneo de la temporada, la consagración obtenida en el primero dejó una marca significativa en el año deportivo.

El campeonato ratificó el trabajo sostenido del cuerpo técnico y el compromiso del plantel, que supo capitalizar sus chances y cerrar el certamen con una consagración histórica para la institución.

En la rama femenina festejó CEF

cef
CEF ganó entre las mujeres.

CEF ganó entre las mujeres.

En la competencia femenina, el protagonismo volvió a ser del Centro de Educación Física (CEF), que se quedó con el título local tras imponerse en la serie final al conjunto de Oro Verde. Las chicas del barrio Mercantil alcanzaron el tan ansiado campeonato y coronaron una temporada excepcional, en la que también se consagraron campeonas a nivel nacional.

La jornada definitoria se disputó el sábado por la mañana, cuando se llevó a cabo el tercer juego de la serie final. En la previa, CEF llegaba como claro favorito, luego de haber ganado con contundencia los dos primeros encuentros por 6-0 y 7-0, resultados que reflejaron su superioridad tanto en ofensiva como en defensa.

Lejos de relajarse, el equipo campeón volvió a mostrar su jerarquía y cerró la final de la mejor manera, imponiéndose por 6 carreras a 1 en el último juego. Con una actuación sólida en todas sus líneas, CEF selló la serie y confirmó su dominio en el sóftbol femenino local.

De esta manera, el sóftbol paranaense bajó el telón de una etapa cargada de competencia y crecimiento, con los primeros equipos Talleres y CEF como los grandes protagonistas del fin de semana. La implementación de nuevos formatos, el alto nivel de los equipos y el acompañamiento del público reflejan el buen momento que atraviesa la disciplina en la capital entrerriana.

Para el elenco de Talleres, la consagración significó un hito institucional; para CEF, la reafirmación de un proyecto deportivo sólido y exitoso. Dos campeones, dos historias distintas, pero un mismo denominador común: el compromiso, el trabajo y la pasión por el sóftbol.

Talleres CEF primera
Noticias relacionadas
muestra y cierre de talleres: balance positivo en el centro integrador comunitario (cic) ii este

Muestra y cierre de talleres: balance positivo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) II Este

Talleres campeón el fin de semana.

Talleres se consagró campeón invicto de la temporada 2025 en Cadetes

La final del Torneo Oficial de Damas se disputó bajo un sol agobiante.

Estudiantes Negro es el campeón del Torneo Oficial de Damas

El partido que definirá el Torneo Oficial de Damas podrá verse por TV.

Torneo Oficial de Damas: Talleres Rojo o Estudiantes Negro levantarán el trofeo

Ver comentarios

Lo último

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Ultimo Momento
Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Nos salvamos de milagro: José Luis Walser habló del accidente en Brasil

"Nos salvamos de milagro": José Luis Walser habló del accidente en Brasil

Talleres y CEF los mejores en Primera División

Talleres y CEF los mejores en Primera División

Policiales
Fallo: las jubilaciones no pagan Ganancias

Fallo: las jubilaciones no pagan Ganancias

Investigan el incendio intencional de una camioneta en La Paz: el sospechoso quedó filmado

Investigan el incendio intencional de una camioneta en La Paz: el sospechoso quedó filmado

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Ovación
Talleres y CEF los mejores en Primera División

Talleres y CEF los mejores en Primera División

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede

Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná

Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná

La provincia
Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Nos salvamos de milagro: José Luis Walser habló del accidente en Brasil

"Nos salvamos de milagro": José Luis Walser habló del accidente en Brasil

Vialidad Nacional sancionó a la ex concesionaria de la ruta 14

Vialidad Nacional sancionó a la ex concesionaria de la ruta 14

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

Dejanos tu comentario