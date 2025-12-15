"Nos salvamos de milagro": José Luis Walser habló del accidente en Brasil

El intendente de Colón, José Luis Walser , hizo llegar un mensaje a la comunidad para agradecer las múltiples expresiones de afecto, solidaridad y acompañamiento recibidas en los últimos días, en un momento personal y familiar de profunda sensibilidad.

En su comunicación, Walser compartió una actualización sobre el estado de salud de su esposa, Gimena Bordet, quien permanece internada en terapia intensiva en un hospital de Porto Alegre, Brasil, y señaló que en las últimas horas presentó una “leve mejoría dentro de un cuadro crítico”, lo que renueva la esperanza de la familia.

Walser destacó la fortaleza espiritual y la esperanza que atraviesan este proceso, y pidió continuar unidos en la oración.

LEER MÁS: El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

Asimismo, el Intendente llevó tranquilidad a la comunidad al remarcar que la gestión municipal continúa desarrollándose con normalidad y de manera ininterrumpida, con la viceintendente María Dalleves a cargo del Ejecutivo Municipal y el acompañamiento de todo el equipo de funcionarios.

Finalmente, Walser reiteró su agradecimiento a la comunidad y pidió continuar unidos en la oración, destacando la importancia del acompañamiento colectivo en este momento.

El mensaje completo de José Luis Walser

“Quiero dejarles este audio para tener un contacto personalizado con ustedes. Contarles que después de estos días de profundo dolor, de tribulación y de oscuridad para mí y para mi familia comienza a salir un poquito el sol. Gracias a todas las oraciones, los gestos de amor y de ayuda de miles de ustedes que se pusieron a disposición, que ayudaron, que ayudan y por sobre todas las cosas que oran por nuestra salud, la salud de nuestra familia y especialmente la salud de nuestra Gimena", indicó.

"Gimena está internada en la terapia intensiva de un hospital en Porto Alegre, la estoy acompañando junto a su papá, Jorge. Hoy la visitamos y dentro de su cuadro crítico tuvo una leve mejoría. Eso nos llenó de nueva esperanza. Estamos fortalecidos porque creemos en que Dios está haciendo su obra, está terminando la obra que comenzó en la ruta porque créanme que nos salvamos de milagro. Hoy mis hijos están en casa, están recuperándose al calor del afecto de los tíos, de toda la familia maravillosa que tengo, eso me da tranquilidad por un lado. Y Gimena sigue evolucionando", manifestó.

"Tengo la fe intacta, estoy fortalecido y quiero transmitirle tranquilidad también a ustedes. Decirles que la gestión sigue su curso de manera ininterrumpida con María Dalleves ocupando el rol de intendente y el equipo maravilloso que tengo de funcionarios absolutamente comprometidos. Y quiero darles la tranquilidad de que la gestión va a seguir adelante en estos días en que yo necesito estar acompañando al amor de mi vida, a la madre de mis hijos y a la mujer más maravillosa que hay, que es Gimena. Les agradezco de corazón toda", finalizó.