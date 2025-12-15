Uno Entre Rios | La Provincia | José Luis Walser

"Nos salvamos de milagro": José Luis Walser habló del accidente en Brasil

El intendente de Colón, José Luis Walser, hizo llegar un mensaje a la comunidad para agradecer las múltiples expresiones de afecto y solidaridad.

15 de diciembre 2025 · 18:51hs
José Luis Walser habló del accidente y del estado de salud de su esposa.

José Luis Walser habló del accidente y del estado de salud de su esposa.

El intendente de Colón, José Luis Walser, hizo llegar un mensaje a la comunidad para agradecer las múltiples expresiones de afecto, solidaridad y acompañamiento recibidas en los últimos días, en un momento personal y familiar de profunda sensibilidad.

En su comunicación, Walser compartió una actualización sobre el estado de salud de su esposa, Gimena Bordet, quien permanece internada en terapia intensiva en un hospital de Porto Alegre, Brasil, y señaló que en las últimas horas presentó una “leve mejoría dentro de un cuadro crítico”, lo que renueva la esperanza de la familia.

La esposa del intendente de Colón está estable y una hija será trasladada a Entre Ríos.

La esposa del intendente de Colón está estable y una hija será trasladada a Entre Ríos

El intendente de Colón José Luis Walser y su familia sufrieron un accidente de tránsito en Brasil. Su esposa está en estado reservdo tras una operación y su hija será operada

El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

Walser destacó la fortaleza espiritual y la esperanza que atraviesan este proceso, y pidió continuar unidos en la oración.

LEER MÁS: El intendente de Colón y su familia se accidentaron en Brasil

Asimismo, el Intendente llevó tranquilidad a la comunidad al remarcar que la gestión municipal continúa desarrollándose con normalidad y de manera ininterrumpida, con la viceintendente María Dalleves a cargo del Ejecutivo Municipal y el acompañamiento de todo el equipo de funcionarios.

Finalmente, Walser reiteró su agradecimiento a la comunidad y pidió continuar unidos en la oración, destacando la importancia del acompañamiento colectivo en este momento.

El mensaje completo de José Luis Walser

“Quiero dejarles este audio para tener un contacto personalizado con ustedes. Contarles que después de estos días de profundo dolor, de tribulación y de oscuridad para mí y para mi familia comienza a salir un poquito el sol. Gracias a todas las oraciones, los gestos de amor y de ayuda de miles de ustedes que se pusieron a disposición, que ayudaron, que ayudan y por sobre todas las cosas que oran por nuestra salud, la salud de nuestra familia y especialmente la salud de nuestra Gimena", indicó.

"Gimena está internada en la terapia intensiva de un hospital en Porto Alegre, la estoy acompañando junto a su papá, Jorge. Hoy la visitamos y dentro de su cuadro crítico tuvo una leve mejoría. Eso nos llenó de nueva esperanza. Estamos fortalecidos porque creemos en que Dios está haciendo su obra, está terminando la obra que comenzó en la ruta porque créanme que nos salvamos de milagro. Hoy mis hijos están en casa, están recuperándose al calor del afecto de los tíos, de toda la familia maravillosa que tengo, eso me da tranquilidad por un lado. Y Gimena sigue evolucionando", manifestó.

"Tengo la fe intacta, estoy fortalecido y quiero transmitirle tranquilidad también a ustedes. Decirles que la gestión sigue su curso de manera ininterrumpida con María Dalleves ocupando el rol de intendente y el equipo maravilloso que tengo de funcionarios absolutamente comprometidos. Y quiero darles la tranquilidad de que la gestión va a seguir adelante en estos días en que yo necesito estar acompañando al amor de mi vida, a la madre de mis hijos y a la mujer más maravillosa que hay, que es Gimena. Les agradezco de corazón toda", finalizó.

José Luis Walser Colón Intendente
Noticias relacionadas
la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio vinculado con la Seguridad Alimentaria.

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Nueva imputación y multa para la ex prestadora de los servicios en la Autovía 14.

Vialidad Nacional sancionó a la ex concesionaria de la ruta 14

Lanzan una promoción en alojamientos para incentivar el turismo en Paraná durante el verano

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Profesionales de la salud en alerta: La modificatoria de la Ley que reglamenta la carga horaria agrava la inseguridad laboral, expresaron en Casa de Gobierno

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

Ver comentarios

Lo último

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Ultimo Momento
Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Nos salvamos de milagro: José Luis Walser habló del accidente en Brasil

"Nos salvamos de milagro": José Luis Walser habló del accidente en Brasil

Talleres y CEF los mejores en Primera División

Talleres y CEF los mejores en Primera División

Policiales
Fallo: las jubilaciones no pagan Ganancias

Fallo: las jubilaciones no pagan Ganancias

Investigan el incendio intencional de una camioneta en La Paz: el sospechoso quedó filmado

Investigan el incendio intencional de una camioneta en La Paz: el sospechoso quedó filmado

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Concepción del Uruguay: conductor alcoholizado se subió a la vereda y chocó con un comercio

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Choque entre camión y camioneta: hay un herido grave

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Paraná: falleció un motociclista tras chocar contra un poste

Ovación
Talleres y CEF los mejores en Primera División

Talleres y CEF los mejores en Primera División

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Almirón se convirtió en el nuevo entrenador de Rosario Central

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Estudiantes de La Plata y Platense jugarán en San Nicolás

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede

Confirmado: la Finalissima entre Argentina y España ya tiene día y sede

Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná

Mariano Moreno C se quedó con la primera edición de la Copa Paraná

La provincia
Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Seguridad Alimentaria: la Municipalidad de Paraná y el Gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio

Nos salvamos de milagro: José Luis Walser habló del accidente en Brasil

"Nos salvamos de milagro": José Luis Walser habló del accidente en Brasil

Vialidad Nacional sancionó a la ex concesionaria de la ruta 14

Vialidad Nacional sancionó a la ex concesionaria de la ruta 14

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Paraná lanzá una promoción 3x2 en alojamientos

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

Salud: alerta por cambio del reglamento de carga horaria

Dejanos tu comentario