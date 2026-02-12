Uno Entre Rios | El País | Indec

Indec: cuánto necesitó una familia para no ser pobre en enero

Este jueves el Indec informó que una familia con cuatro integrantes necesitó 1.360.299 pesos para no ser pobre en enero de 2026.

12 de febrero 2026 · 18:19hs
Una familia con cuatro integrantes necesitó 1.360.299 pesos para no ser pobre en enero

Una familia con cuatro integrantes necesitó 1.360.299 pesos para no ser pobre en enero, según el Indec. 

Una familia con cuatro integrantes necesitó 1.360.299 pesos para no ser pobre en enero de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, precisó 623.990 pesos para no llegar a ser considerado indigente.

Más datos del Indec

La variación mensual de la canasta alimentaria (CBA) fue de 5,8%, mientras que la básica total (CBT) fue de 3,9%. En el reporte de la medición interanual, la canasta alimentaria tuvo una variación de 37,6% y la total fue de 31,6%.

Según el Indec, la inflación de enero fue de 2,9%. 

Indec: la inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en 12 meses

Luis Caputo confirmó que Pedro Lines reemplazará a Marco Lavagna en el Indec.

Luis Caputo confirmó a Pedro Lines como sucesor de Marco Lavagna en el Indec

Por primera vez en varios años, el informe de canasta básica se conoció días después del anuncio de la inflación de enero que, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,9% en el primer mes del año y marcó un incremento interanual del 32,4%.

Mientra que un adulto necesitó al menos 201.939 pesos para no ser considerado indigente, mientras una familia tipo compuesta por dos mayores y dos niños tuvo que conseguir 623.990 pesos para no quedar bajo esa línea.

En la medición de la pobreza, un adulto solo necesitó 440.226 pesos para no ser considerado pobre, mientras una familia de cuatro zafó de integrar ese conjunto con un piso de 1.360.299.

Indec Familia pobre Enero
