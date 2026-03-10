"Vengo a deslomarme cinco días a EE.UU", dijo Manuel Adorni sobre el viaje de su mujer

Manuel Adorni, quien ahora controla los gastos del Estado, justificó la presencia de su esposa, en la comitiva presidencial. Hotel 5 estrellas u$s3.730 la noche

La presencia de Angeletti en la gira oficial generó cuestionamientos luego de que se difundiera una fotografía en la que aparece junto a Adorni durante una visita que Milei realizó a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en Queens.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , explicó este martes el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Estados Unidos a bordo del avión presidencial. El funcionario confirmó la presencia de su pareja en la aeronave oficial y señaló que ella ya tenía previsto viajar a Miami, aunque ese plan se había postergado.

El escándalo surgido por la comitiva ampliada que, junto al presidente Javier Milei , se trasladó a Nueva York con el objetivo de participar de la Argentina Week, incluyendo a la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , no quedó ahí. Y es que, poco después, se conoció que un puñado de funcionarios se hospedaría en un hotel cinco estrellas llamado The Langham, cuyo valor por noche es de unos u$s3.730, es decir más de $5,3 millones al tipo de cambio oficial según la cotización actual.

La polémica había visto la luz el pasado lunes, al trascender que el ex vocero habría llevado a su mujer, la coach ontológica Bettina Angeletti, junto al equipo que disertaría en el evento, puesto que no cuenta con ningún cargo y, por ende, no cumple los requisitos para viajar en el avión oficial.

La explicación de Manuel Adorni

“Mi mujer estaba en el avión presidencial”, confirmó Adorni durante una entrevista con la señal de noticias A24, según supo la agencia Noticias Argentinas.

“Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó. La verdad es que era mi deseo que me acompañe”, explicó el jefe de Gabinete.

Adorni participó en Argentina Week, el evento que se desarrolla del 9 al 12 de marzo en Estados Unidos, donde también cuestionó al peronismo y lo acusó de haber convertido al país en una “tierra arrasada” durante sus años de gestión.

Según el funcionario, el hecho de que su esposa haya viajado en el avión presidencial no implicó un costo adicional para el Estado. “Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, concluyó.

Administración discrecional

En una nueva acción orientada a intensificar el control del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Gobierno Nacional habilitó al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a autorizar la habilitación de distintas erogaciones del Estado.

Hasta entonces, la gran mayoría de los desembolsos, como por ejemplo las transferencias de fondos a las provincias en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), no alcanzaban al Jefe de Gabinete. Si bien intervenía previamente en los expedientes, el mencionado aporte era instrumentado por el Ministerio del Interior que, desde finales de noviembre, lidera Diego Santilli, y el Ministerio de Economía cuyo titular, Luis Caputo, se encarga de evaluar las solicitudes en función de la situación fiscal, las cifras de coparticipación recibidas, el impacto político y la disponibilidad del fondo.

En la acción, el Poder Ejecutivo intensificó el control de las acciones que implican giro de dinero o la habilitación de recursos a través de la ampliación del esquema de firmas y dotó de “mayor poder de gestión” al ministro coordinador al que definen como el “más mimado” del Gabinete.

De esta forma, se instrumentó la implementación de los cambios internos que rigen desde la semana pasada en la previa al viaje del Presidente y funcionarios a Estados Unidos. Como algunas otras erogaciones, los ATN son de administración discrecional, por lo que, a diferencia del resto de los fondos coparticipables, no se otorgan de forma automática. Es la propia administración libertaria la que determina en qué plazos y a quién asignarlos, lo que despierta tensiones con varios de los gobernadores que reclaman fondos para sus provincias.

Gasto obseno

El gabinete más invitados y gobernadores se hospedan en un hotel cinco estrellas llamado The Langham, cuyo valor por noche es de unos u$s3.730, es decir más de $5,3 millones al tipo de cambio oficial según la cotización actual.

A pesar de la justificación del funcionario la coach ontológica Bettina Angeletti foram parte de la comitiva y por tanto de sus gastos. Además, por no ocupar ningún cargo no cumple los requisitos para viajar en el avión oficial.

El hotel está en pleno corazón de la Quinta Avenida, una de las zonas más exclusivas de Manhattan, sino también por su elevado costo. El establecimiento ofrece suites de lujo con vista al Empire State Building y servicios premium que incluyen comedor privado, bar, gimnasio y áreas de trabajo dentro de las habitaciones, arte en los pasillos y habitaciones.

En su propio sitio web, el Langham promociona su ubicación estratégica entre algunos de los barrios más caros de la ciudad: Upper East Side, Central Park South, Midtown, Flatiron y Greenwich Village. Desde allí, los huéspedes pueden acceder a los principales centros financieros, comerciales y turísticos de Nueva York.

Piden explicaciones

La presencia de Angeletti en la gira oficial generó cuestionamientos luego de que se difundiera una fotografía en la que aparece junto a Adorni durante una visita que Milei realizó a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en Queens. La imagen alimentó las versiones sobre su participación en la comitiva.

A raíz del episodio, el diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes en el Congreso para que el Poder Ejecutivo aclare si la pareja del jefe de Gabinete integró formalmente la delegación, si utilizó el avión presidencial ARG-01 y quién cubrió los costos del traslado y de la estadía en Estados Unidos.