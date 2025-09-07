Axel Kicillof festejó el triunfo: "Las urnas le dijeron a Milei que tiene que rectificar el rumbo"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio un duro discurso en contra del Presidente. Le agradeció a Sergio Massa y a Cristina Kirchner.

La alianza peronista Fuerza Patria se impuso hoy por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Al momento de analizar los resultados, el gobernador Axel Kicillof expresó su agradecimiento a todos los candidatos que se presentaron en las elecciones.

Antes de comenzar si discurso, se escuchó entre los militantes el cántico "Se siente, se siente, Axel Presidente", haciendo clara referencia a su proyección para el 2027.

La palabra de Axel Kicillof

"Hicieron una elección histórica", calificó el mandatario en el inicio. "Terminamos con una victoria aplastante en toda la provincia. Gracias Sergio (Massa), gracias Cristina (Kirchner) injustamente condenada y que tendría que estar en este escenario", agregó.

"Estamos en una etapa en donde nuestro pueblo la está pasando mal, pero nos tienen que permitir disfrutar de este intervalo con una alegría inmensa. Dijimos que con una boleta le veníamos a poner un freno al gobierno de Milei y acá estamos", afirmó Kicillof.

"En esta etapa tan compleja y difícil, hay un gobierno nacional con un signo bizarro, pero nosotros gobernamos de una manera distinta a lo que pasa en la nación. Nosotros vamos a funcionar como un escudo para defender a nuestro pueblo", sostuvo.

"Nos quitaron los aportes, nos insultaron, nos atacamos y nunca respondimos con una agresión, nos dedicamos a trabajar por la provincia. Venimos a demostrar que hay otro camino posible, una alternativa, este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país. Es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas", sentenció.

"Las urnas le dieron al presidente Milei un mensaje. Van a tener que rectificar el rumbo, las urnas le dijeron que no se puede frenar la obra pública, que no se le puede pegar a los jubilados, las urnas le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad, las urnas gritaron que no se puede desfinanciar ni la salud, ni la educación, ni la ciencia y menos la cultura", manifestó.

Por último, el mandatario le envió un mensaje directo a Milei: "Tenemos que reunirnos para hablar de cosas importantes para los bonaerenses".