Cómo quedó conformada la Legislatura bonaerense tras el triunfo del peronismo.

Fuerza Patria ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza, imponiéndose en 6 de las 8 secciones electorales.

La mitad de las secciones electorales votó diputados provinciales y la otra mitad, senadores. La Cámara de Diputados cuenta con 92 legisladores y el Senado tiene 46. Con estos comicios, se renovaron 46 bancas de diputados y 23 de senadores.

Diputados

La nueva Cámara de Diputados bonaerense

Fuerza Patria tenía 37 bancas y arriesgaba 19. Con los resultados de las elecciones, el peronismo sumó 2 y quedó con 39. Estará a 8 legisladores de alcanzar el quórum en el recinto. LLA y el PRO pasaron de 25 a 30 bancas, consolidándose como la segunda fuerza. Somos-UCR quedó con 7 y el Frente de Izquierda Unidad, con 2.

Senado

El nuevo Senado bonaerense

Fuerza Patria puso en juego 10 de las 21 bancas y sumó 3 nuevas, quedando con un total de 24. LLA en alianza con el PRO sumó 3 bancas y alcanzó un total de 16.

Fuente: Chequeado