Guillermo Francos sobre el caso Diego Spagnuolo: "Es una operación"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respaldó a Lule Menem y a Karina Milei. Además, apuntó contra Marcela Pagano y Franco Bindi como posibles responsables.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió al escándalo por los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, calificó el hecho como “una operación” y aseguró que nunca tuvo indicios de presuntas irregularidades por parte del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad.

En diálogo con Radio Rivadavia, el ministro coordinador fue contundente al desligarse del tema: “Spagnuolo jamás me transmitió alguna sospecha”. En la misma línea, respaldó de forma total al círculo íntimo del presidente Javier Milei, salpicado en las grabaciones.

“Confío plenamente en Lule Menem, Karina y Javier Milei”, sentenció Francos, y defendió la permanencia del subsecretario de Gestión Institucional en su cargo: “¿Por qué tendría que ofrecer su renuncia Lule Menem? Él se considera inocente”.

El jefe de Gabinete vinculó directamente el escándalo con la virulenta interna que atraviesa La Libertad Avanza y apuntó contra la diputada Marcela Pagano y el empresario Fernando Bindi. “No descarto que Pagano y Bindi tengan algo que ver con toda esta operación”, disparó.

Las acusaciones de Francos se dan en medio de un clima de máxima tensión en el oficialismo, luego de que se filtrara un chat donde la diputada Lilia Lemoine no solo se burlaba de Pagano, sino que también acusaba directamente al asesor presidencial Santiago Caputo por las disputas internas: “Es culpa de Santi Caputo”, escribió.