Javier Milei negó las coimas en la Andis: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

Javier Milei negó las acusaciones de coimas en la Andis y afirmó que Diego Spagnuolo mintió, por lo que llevará el caso a la Justicia.

27 de agosto 2025 · 16:50hs
El Presidente Javier Milei se refirió por primera vez al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), a partir de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex director del organismo. "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió", aseguró durante una caravana en Lomas de Zamora, en el marco de la campaña para las elecciones del domingo 7 de septiembre.

El mandatario respondió brevemente a un cronista de C5N mientras avanzaba entre la gente acompañado por su hermana Karina Milei (mencionada en las grabaciones) y por José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza.

Javier Milei negó las coimas en la Andis y llevará el caso a la Justicia

LEER MÁS: Coimas en compras de medicamentos en Andis: audios involucran a Karina Milei y a los primos Menem

El caso estalló cuando se difundieron audios de Spagnuolo en el programa Data Clave, conducido por Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval. Allí, el exfuncionario describió un supuesto mecanismo de recaudación ilegal a través de la compra y venta de medicamentos.

Según los registros, Spagnuolo señalaba que operadores de la agencia solicitaban dinero a empresas proveedoras del Estado para acceder a contratos oficiales. Mencionó en particular a la droguería Suizo Argentina S.A., que habría actuado como intermediaria privilegiada con capacidad de fijar condiciones y precios frente a los proveedores locales.

Hasta este miércoles, Milei había evitado pronunciarse públicamente sobre el tema. Sin embargo, ya lo había abordado indirectamente hace dos días al compartir un mensaje en X de Eduardo Lule Menem. El funcionario negó cualquier vinculación y calificó las denuncias como "una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, para manchar la honestidad y la imagen de un gobierno".

